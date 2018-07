Streama AIK - Shamrock Rovers AIK – Shamrock Rovers visas på kanalen Viasat Sport Premium, men det finns fler sätt att titta på matchen.



Med ett konto på Viaplay kan du streama AIK – Shamrock Rovers, då de sitter på rättigheter att visa kval från Europa League.



Det går att se matchen från din mobil, dator, surfplatta/läsplatta eller TV. Matchen sänds givetvis direkt/live, men det går även att pausa och att spola tillbaka. Match: AIK - Shamrock Rovers, första kvalomgången till Europa League

Datum & tid: Torsdag den 19 juli, 19:00

Arena: Friends Arena, Solna

Stream: Viaplay Streama Europa League Trolig laguppställning, AIK Linnér

Milosevic – Karlsson – Jansson

Sundgren – Yasin – Adu – Olsson – Hauksson

Elyounoussi – Goitom



Skador: Jesper Nyholm, Joel Ekstrand, Robert Lundström

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Shamrock Rovers Bazunu

Boyle – Grace – O’Brien – Kavanagh

Bone – Boler – Finn

Watts – Carr – Coustrain



Skador: -

Avstängningar: - AIK har ettmålsledning att gå på Efter en ganska så händelsefattig match mot Shamrock Rovers i Irland lyckades Daniel Sundgren skjuta in matchens enda mål, med femton minuter kvar av matchtiden. AIK fick därför med sig en bra seger med 1-0, och har nu goda förutsättningar inför hemmareturen.



Till skillnad från Malmö, som vann sin bortamatch med 3-0, har AIK ändå bara en ettmålsledning att gå på. Därför kan vi vänta oss att se bästa lag från start.



I Irland spelar man likt i Sverige vår/höst-säsong. Shamrock Rovers ligger på 4:e plats i den 10 lag stora högstaligan. Speltips AIK är knappast kända för att bjuda på målrika matcher. I lagets 15 tävlingsmatcher denna säsong har det blivit under 2,5 mål i 12. Endast 3 av 15 matcher har alltså innehållit 3 mål eller fler.



Därför väljer vi att hugga direkt när Bet365 erbjuder det fina oddset 1.85 gånger pengarna på under 2,5 mål i matchen. Tips: Under 2,5 mål i matchen

Odds: 1.85, Bet365

