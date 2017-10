AC Milan - AEK Aten: Inför matchen, startelvor och odds

I Europa Leagues Grupp D tar AC Milan ikväll emot AEK Aten, i en match där vi väntas få se flertalet svenskar på planen. Vi ger er det viktigaste inför matchen.



Milan har en händelserik tid bakom sig. Italiens förre premiärminister Silvio Berlusconi sålde efter 31 år klubben i somras, till kinesiska investerare. Nu står Rossoneri Sports Investment som ägare av klubben, där Li Yonghong sitter som ordförande. De nya ägarna har omedelbart satt sin prägel på laget. Pengarna har pumpats in i Milan, och sedan delats ut lite varstans i Europa. Klubben har under transfersommaren nämligen köpt in en nästan helt ny startelva, för totalt 2 miljarder kronor.



I Serie A har laget inte fått de resultat som önskats. Laget står hittills på 4 vinster och 4 förluster, och den senaste förlusten var mer smärtsam än alla de andra tillsammans – 2-3 mot stadsrivalen Inter. Tränaren Vincenzo Montella ryktas bort, och blir resultaten inte bättre är hans dagar i Milan snart räknade. I Europa League har Milan åtminstone gått bra, och laget har vunnit båda sina matcher i tävlingen.



Svensklaget AEK Aten har inlett säsongen bra, och ligger på en andraplats i den grekiska ligan. På hemmaplan har man idel vinster i seriespelet, medan man på bortaplan tappat några poäng. När det kommer till Europa League innehar laget andraplatsen i gruppen, efter en vinst mot Rijeka och ett oavgjort resultat mot Austria Wien.



I laget har man de båda svenska centralmittfältarna Jakob Johansson och Astrit Ajdarević. Landslagsmittfältaren Johansson är gjuten i startelvan, AEK Atens nav på mitten. Bolltrollaren Ajdarević startar även han de flesta matcherna, och är lagets spelfördelare.



Johansson och Ajdarević är inte de enda svenskarna på planen ikväll. Vi får dessutom se ett svenskt domarteam, med Anders Ekberg som huvuddomare.



Milan och AEK Aten tillhörde även samma grupp för 11 år sedan, då i Champions League. I Aten vann AEK med 1-0, medan det blev en 3-0-seger till de rödsvarta i Milano, sedan Kaká fastställt slutresultatet på straff.

Förväntad startelva, AC Milan

Donnarumma

Musacchio – Bonucci – Rodríguez

Calabria – Suso – Locatelli – Çalhanoğlu – Bonaventura

A. Silva - Cutrone



Luca Antonelli och Nikola Kalinic missar kvällens match på grund av skada.

Andrea Conti är långtidsskadad och borta flera månader framöver.

Förväntad startelva, AEK Aten

Anestis

Bakakis – Vranjes – Cosic – Galo

Mantalos – Ajdarević – Johansson

Christodoulopoulos – Livaja – Araujo



Den gamle Barcelona-försvaren Dmytro Chygrynskiy är skadad och missar kvällens match.

Georgios Giakoumakis missar även han matchen på grund av skada.



Senaste 5 matcher, Milan: SPAL, H, 2-0. Sampdoria, B, 0-2. Rijeka (EL), H, 3-2. Roma, H, 0-2. Inter, B, 2-3.



Senaste 5 matcher, AEK Aten: Lamia (grekiska cupen), H, 2-0. Olympiakos, H, 3-2. Austria Wien (EL), H, 2-2. Astreras Tripolis, B, 0-2. Xanthi, B, 1-1.

Tabellen



Speltips och odds

Milan har värvat friskt, men Montella har ännu inte lyckats få ihop de nya spelarna till ett lag. Tränaren har stor press på sig, och vid ett dåligt resultat ikväll kan jobbet gå honom förlorat. Milan satsar stenhårt på Europa League, till stor del för att en eventuell titel skulle innebära direktplats till Champions League nästa säsong. Laget kommer inte att slå av på takten förrän man är klara för avancemang från gruppspelet, och mot Aten är seger är det enda alternativet för ”Rossoneri”.



AEK Aten har inlett hösten starkt, men av säsongens fyra poängtapp – både ligan och europaspelet inberäknat –har tre kommit på de senaste tre matcherna. Att åka till San Siro för att möta ett Milan som måste vinna, tror vi blir en för svår uppgift för grekerna. Vi tippar att Milan vinner den här matchen med 2-0.

Odds på 1: 1.53, Bet365

Odds på 2-0: 6.50, Bet365



Avsparkstid: 21:00