Edinson Cavani . Öser in mål år efter år, och har tillbringat denna säsong på att slå flera av Zlatan Ibrahimovics målrekord i PSG. Bildar tillsammans med Suárez ett av världens starkaste anfallspar.

Mohamed Salah . Salah har varit Liverpools viktigaste spelare denna säsong, och slog med siina 32 baljor rekordet för flest mål i Premier League någonsin. En av världens bästa spelare just nu, och har en Champions League-final nu på lördag att se fram emot.

Mohammed Al-Sahlawi . Anfallaren gjorde 16 mål i VM-kvalet, och var tillsammans med Robert Lewandowski och Ahmed Khalil ensam om att sätta in så många bollar i nät. Al-Sahlawi har totalt gjort 28 mål på 38 landskamper.

