Plats 10-1 presenteras senare under söndagen 11/3.

Per ”Pära” Kaufeldt tillhörde AIK under den största delen av sin karriär, och vann där 1 SM-guld. Kaufeldt hade även en kortare sejour i Montpellier. Var senare tränare i AIK från 1954 fram till sin död 1956.

Herbert ”Murren” Carlsson var en av de första svenska spelarna som blev utlandsproffs, när han 1922 lämnade IFK Göteborg för New York Vikings. Detta förklarar också hans korta landslagskarriär, då utlandsproffsen ej spelade i landslaget förr. Carlsson blev kvar i USA under resterande del av sin karriär, fram till 1931. I USA var det till skillnad från i Sverige möjligt av leva på fotbollen redan på den här tiden.

Den tekniske vänsteryttern Knut Kroon tillbringade hela sin karriär i Helsingborgs IF, där han vann fem SM-guld. Säsongen 1928/29 gjorde Kroon Sveriges snabbaste hattrick genom tiderna när han gjorde tre mål inom loppet av 2 minuter och 57 sekunder, då HIF besegrade Eskilstuna med 13-1.

Det svenska landslaget spelade sin första landskamp år 1908, och har idag en över 100 år lång historia bakom sig. Under den tiden har det blivit 1 OS-guld, 2 OS-brons, 1 VM-silver, 2 VM-brons och 1 EM-brons. Genom åren har massvis av målskyttar kommit och gått i landslaget. Bland de 20 bästa målskyttarna finner vi endast en spelare som fortfarande är aktiv i landslaget – Marcus Berg. Nedan presenterar vi Sveriges 20 bästa målskyttar genom tiderna.

