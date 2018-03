Claudio Bravo togs ut i den ordinarie truppen, men bestämde sig för att istället åka på semester med sin familj. Detta hastiga beslut har väckt en hel del diskussioner, men Bravo förklarar nu på sin Twitter-sida att det hela var ett missförstånd. Han hävdar att han redan sedan tidigare kontaktat förbundskaptenen och berättat om att han ville ta denna semester, och Bravo anser att han förtjänar detta med tanke på allt han gjort för sitt land genom åren. “Jag hade ett djupgående möte med Reinaldo Rueda när han besökte mig i Manchester, jag sa till honom att jag gärna ställer upp som del av hans nya projekt. Det enda jag var orolig över var: min förberedelse och arbete. Det är något som ANFP (förbundet) är medvetna om. Jag har inte fått något samtal från ANFP eller president Arturo Salah för att lösa problemet. Därför planerade jag in en semester med min familj. Med tanke på alla åren förtjänar jag lite respekt. Jag hoppas att ni förstår mitt beslut denna gång. En kram till er allihopa.” Claudio Bravo vill alltså vara en del av nye förbundskapten Reinaldo Ruedas projekt, men först ta en semester för att vila sig en aning. Förhoppningsvis får vi snart se den meriterade målvakten tillbaka i landslaget.

Chiles landslag har landat i Sverige, för att ta sig an det svenska landslaget – som laddar inför VM 2018 – på lördag. Därefter bär det av till Sveriges grannland Danmark, för en match mot De Rød-Hvide. Chiles förbundskapten Reinaldo Rueda har tagit ut en mycket stark trupp, med namn som Arturo Vidal, Alexis Sánchez och Mauricio Isla. Även svenske Mauricio Albornoz är uttagen i Chiles trupp, och de flesta vill nog se Sverige – Chile på stream . En stjärna som vi dock inte kommer att få se är Claudio Bravo.

