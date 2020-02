Streama Wolfsburg – Malmö FF online

Trycket på att se Wolfsburg – Malmö i Europa League är stort, och vi är glada över att kunna berätta att det går att streama första matchen på Eurosport Player. Skapa bara ett konto och välj sportabonnemanget för 129 kronor i månaden, så kan du se alla matcher från Europa League.

Sedan är det bara att börja streama fotboll live fritt, och se Wolfsburg – Malmö men även annan fotboll och sport. Bild- och ljudkvaliteten är av högsta kvalitet, och även kommentatorerna lär hålla hög klass. Mer om dem senare i artikeln.

1. Gå till eurosportplayer.com

2. Skapa konto och välj sportabonnemanget (129 kr/månad)

3. Titta på Wolfsburg - Malmö i Europa League!

Titta från mobil & surfplatta

När du skapat ditt konto och valt abonnemanget kan du börja titta på Wolfsburg – Malmö stream från vilken plattform som helst. Det går att titta på matchen från mobil, dator eller surfplatta – du väljer själv!

Detta är väldigt smidigt för dig som kanske är på vift och inte har tillgång till datorn för tillfället. Om du ska titta via mobilen eller plattan kan det krävas att du utöver att betala för abonnemang laddar ner Eurosport Players app, vilken är gratis.

Titta på Wolfsburg – Malmö på TV

Tankeverkstaden hos svenskar över hela landet, och inte minst malmöiter, lär vara i full rullning för att lista ut vilken kanal som sänder Wolfsburg – Malmö FF på TV. I vanlig ordning, när det kommer till stormatcher i Europa League, är det Kanal 9 som visar matchen.

Redan klockan 20:00 startar kanalen upp sin studio, där matchen snackas upp av programledaren Karin Frick med sällskap bestående av Henok Goitom, Irma Helin, Tommy Åström och Simon Bank.

Även om Kanal 9 är en relativt vanlig kanal finns det fortfarande de som inte har den i sitt utbud. De personer vill nog också se matchen på TV, och då är det tur att vi vet hur man bär sig åt för att lösa problemet.

Efter att du skaffat ett konto och köpt abonnemang på Eurosport Player är det bara att koppla din livesändning från valfri plattform till TV med hjälp av till exempel Chromecast, eller annat verktyg (Apple TV, HDMI-kabel, Samsung TV). Då kan du överföra din Wolfsburg – Malmö live stream till TV-skärmen.

Intervju med Jon Dahl Tomasson.

Inför matchen

En hel del har hänt i Malmö FF sedan den där segern över FC Köpenhamn i gruppspelets sista match. Laget har bytt tränare från Uwe Rösler till Jon Dahl Tomasson. Tomasson har onekligen bevisat mer som spelare än som tränare, och det är svårt att säga vilken nivå han håller och på vilket sätt han kommer att påverka och förändra Malmö FF.

Tränarbytet är naturligtvis en central händelse för klubben, men det finns något annat som påverkar MFF ännu mer. Lagets legendariske anfallsstjärna Markus Rosenberg har, efter att ha slingrat sig ur en ny övertalningskampanj, slutligen lagt skorna på hyllan. Hans effekt för laget både och utanför planen går inte att ersätta rakt av, men vi får hoppas för Malmös del att andra spelare tillsammans kan kliva fram och ta steg.

Det återstår att se vilken startelva Jon Dahl Tomasson väljer att sätta på planen. Att döma av träningsmatchen mot Syrianska (seger 8-0) blir det en 4-2-3-1-formation.

Wolfsburg har efter en dålig januarimånad fått ordning på laget under februari. Två segrar och en oavgjord har det blivit under månaden. Tyskarna går in som stora favoriter och gynnas extra av att de har fördelen av att, till skillnad från Malmö, vara mitt i säsong.