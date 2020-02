Redan en knapp timme före avspark, 18:00, inleds studion där matchen snackas upp av kunniga experter. Karin Frick är programledare och fördelar skickligt och rättvist ordet mellan Simon Bank och Alexander Axén. Axén gör ett av sina första framträdanden i kanalen, sedan Discovery värvat honom från C More strax efter att de säkrat rättigheterna att visa Allsvenskan .

Givetvis kommer även Malmö FF – Wolfsburg att sändas på TV. Du hittar matchen på Kanal 9 – där sänder de alltid Europa League-matcher när ett svenskt lag är med. Ratta in kanalen på din TV och titta på sändningen av denna viktiga batalj.

För att få tillgång till sändningarna därifrån behöver du gå in på eurosportplayer.se, skapa ett konto och signera för ett sportabonnemang. Det kostar dig 129 kronor per månad (utan bindningstid), men det kanske det är värt om du vill kunna streama Malmö – Wolfsburg direktsänt. Du kan även live streama fotboll från andra matcher.

För att kunna titta på Malmö – Wolfsburg på nätet behöver du först veta vilket TV-bolag som sitter på rättigheterna att visa matcher från Europa League i Sverige. Vi kan berätta för er att Discovery är bolaget som sänder matcher från denna europeiska klubblagsturnering, och de kommer utöver att visa matchen på någon av sina TV-kanaler (mer om det under nästa rubrik) att sända matchen online på Eurosport Player.

