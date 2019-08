Men allt kan hända i fotboll, och AIK:arna har skäl att våga hoppas på avancemang. Vi minns bland annat hur Malmö FF vände underläge 1-2 och vann med 2-0 på hemmaplan mot just Celtic i Champions League-kvalet 2015-16.

Innan domaren blåste av matchen hann Celtics unge anfallare Odsonne Edouard med att skruva in en vacker och inte minst viktig frispark i mål. Resultatet blev 2–0, vilket är ett tufft utgångsläge för AIK.

Man höll länge ställningarna i första matchen mot Celtic, och lyckades gå in i halvtid med ett 0-0-resultat. I början av den andra halvleken studsade dock bollen rätt för skottarna, och efter ett motlägg mot Rasmus Lindkvist följt av en ”nästan-räddning” av Oscar Linnér låg bollen i nätmaskorna.

AIK är inte det enda svenska lag som kvalar till Europa League under torsdagskvällen. Även MFF ska ut och spela för en plats i mästerskapet. Här kan ni se hur ni gör för att streama Bnei Yehuda - Malmö FF .

Gordon Ajer – Jullien – Simunovic – Bolingoli-Mbombo J. Forrest – Brown – C. McGregor Christie – Edouard – Johnston

