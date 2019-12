När Malmö presenterade sin trupp till matchen saknades Anders Christiansens namn, men den viktige spelaren kommer att ansluta till laget under torsdagen. Även Franz Brorsson och Oscar Lewicki, som haft skadeproblem, är med. Fouad Bachirou saknas dock på grund av avstängning.

– Jag betonade efter förra matchen att Erdal Rakip gav oss energi. Han kom in i rätt ögonblick och utnyttjade chansen alldeles briljant. Dessutom mot ett väldigt starkt motstånd. Han har borrat ner huvudet och arbetat stenhårt. Under träningarna i Marbella visade han att han är aktuell för en startplats.

Uwe Rösler väljer att berömma Erdal Rakip, som inte fått mycket speltid i år men som gjorde ett fint inhopp mot Dynamo Kiev häromveckan. Han byttes då in i halvtid, och gjorde bland annat ett av målen i Malmös vändning.

– Jag har lärt mig att i fotboll kan man bara påverka sin egen situation. Vi kan inte styra över vad som händer i Kiev. Vi har allt i egna händer och är i en fantastisk position, och detsamma gäller FCK. Vi vill ha samma utgång på matchen som mot Kiev. Vi har haft en bra träningsvecka i Marbella och går in med en positiv känsla, säger Uwe Rösler.

Malmö FF spelar sin sista gruppspelsmatch i Europa League, och allt står på spel. Uwe Rösler talar på presskonferensen om hur pressen ligger på FC Köpenhamn och flaggar för att han kan sätta in något av en joker i startelvan.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.