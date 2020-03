Streama LASK Linz - Manchester United

Vill du titta på kvällens europeiska match mellan LASK Linz - Manchester United? Vi visar dig hur du gör på ett enkelt sätt här.

För att streama matchen mellan LASK Linz - Manchester United på din dator, surfplatta eller TV behöver du veta hur du går tillväga för att göra detta. Här visar vi dig hur du kan göra detta på flera olika sätt.

Du kan streama matchen i Europa League på Eurosport Player online. För att kunna göra detta behöver du ett abbonemang hos dem, antingen ett årspaket (79 kr per månad i tolv månader), månadspaket (129 kr per månad) eller årspaket (790 kr per år).

Om du vill se Europa League-matchen mellan LASK Linz - Manchester United på TV hänvisar vi dig till Kanal 9, vilket är kanalen som visar mötet på TV:n om du så önskar om du innehar utbudet.

Vill du streama fotboll? Titta på fotboll hos Bet365 !

Streaming kräver finansierat spelkonto, eller att ha placerat ett spel under de senaste 24 timmarna. Spela ansvarsfullt. IP-restriktioner kan gälla. Regler & villkor gäller. 18+

Trolig laguppställning, LASK Linz

Schlager

Trauner - Filipovic - Ramsebner

Reitner - Wiesinger - Haudum - Renner

Goiginger - Klauss - Tetteh

Trolig laguppställning, Manchester United

Romero

Wan-Bissaka – Maguire – Bailly – Shaw

McTominay – Fred

James – Fernandes – Martial

Ighalo

En större press utifrån

Detta möte i Europa League kommer att erbjuda ett internationellt möte där den engelska storklubben kommer till matchen med en press på sig. Engelsmännen behöver leverera och har en enorm press utifrån att göra detta i mötet med den österrikiska lillen. Nu ska åttondelsfinalen i Europa League mellan LASK Linz - Manchester United spelas, och engelsmännen kommer till matchen med en fin form. Det engelska bortalaget har inte förlorat på deras senaste tio matcher och vill fortsätta med den trenden.

Leder den inhemska ligan

En klubb som en hel del inte trodde skulle leda den inhemska liga leder nu Bundesliga. Hemmalaget för kvällen LASK Linz leder för närvarande den österrikiska ligan vilket är en överraskning för många. Laget är före både Red Bull Salzburg och Rapid Wien med tre respektive sju poäng och ligger på 27 poäng på sammanlagt 22 matcher. Nu ställs de inför större utmaningar och ska spela ett dubbelmöte mot engelska Manchester United, ett lag som är på uppgång efter en mindre bra höst och vinter.

Nu ställs det högre krav

Torsdagens bortalag har en formkurva som för närvarande går spikrakt uppåt. I deras senaste match vann de mot största rivalerna Manchester City med 2-0 på Old Trafford, ett resultat som signalerar mer än trepoäng. Laget ligger just nu på en femteplats i ligan och är på uppgång med endast tre poäng upp till ligakonkurrenten Chelsea. 29 matcher har gått i Premier League och man har visat den senaste tiden att man är att räkna med just nu. Nu ställs det högre krav på Manchester United i och med deras goda form samt spel. Vi tror att Manchester United kommer att köra över LASK Linz under torsdagskvällen och bibehålla denna stigande formen som råder.

I Manchester Uniteds näst senaste match mötte de Wayne Rooneys Derby County i en match som slutade i en väldigt behaglig resa för "The Red Devils". Manchesterklubben vann med komfortabla 0-3 på bortaplan efter en fin uppvisning av av den inlånade anfallaren Odion Ighalo, en spelare som med all sannolikhet kommer att få chansen även i den här matchen i Europa League.

Speltips & odds

Bortalaget är för närvarande i en bra form och vann Manchesterderbyt med fina 2-0 i Premier League deras senaste match. LASK Linz har hemmaplan, men med beslutet att supportar inte får visats på arenan Linzer Stadium har de inte någon större fördel av detta.

Matchen kommer att domineras av Manchester United och vi tror att de kommer att försöka behålla bollen inom laget så mycket som det går, något som kommer att ge resultat och frustrera det österrikiska laget.

Vi tror att bortalaget Manchester United kommer att vinna detta möte med LASK Linz under torsdagskvällen. Till oddset 1.90 kan du satsa på en rak 2:a, ett odds du kan hitta på Bet365. Där kan du hitta fler fotbollsmatcher att satsa på och mycket, mycket mer.