Med en genomsnittlig statistik på nära 310 precisa passningar per match ligger VfL Wolfsburg på den undre halvan i Bundesliga. Laget har, bortsett från ett fåtal matcher på det senaste, visat en form som inte varit särskilt smickrande. Endast en niondeplacering i Bundesliga för närvarande och visat prov på ett spel som har varit andefattigt. Många bolltapp och slarvigt spel har präglat det tyska laget denna säsongen.

2002 byggde klubben Volkswagen Arena, en arena som inte lämnar några som helat frågetecken vilket företag som är huvudsponsorn. Finansiärerna har alltid varit storsponsor åt laget sedan klubbens begynnelse och har under de senaste åren legat bakom klubbens satsningar, en investering som medförde guld i Bundesliga säsongen 2008/2009. Detta är närtida framgångar som VfL Wolfsburg tveklöst vill ta sig tillbaka till.

En stor faktor som har gett denna lilla tyska arbetarstad möjligheterna att konkurrera i Tyskland är den globala biltillverkaren Volkswagen. För att hoppa ända till 2001 skapades ett bolag för klubbens Bundesligalag där företaget ägde 90 % av aktierna. Finansiärerna var nu majoritetsägare och kunde styra och kunde skjuta in mer pengar i klubben.

Runt fyra tusen Malmösupportrar sägs åka ner till Tyskland för att stötta sitt himmelsblå lag, vilket kommer att skapa en elektrisk atmosfär i stadion. Med avsparkstid klockan 21:00 under torsdagskvällen kommer det vara full fart på lagen i Wolfsburg.

Ännu en vår av Europaspel för ett svenskt lag står för dörren, återigen är det Malmö FF som är ute och konkurrerar med de allra bästa och inhämtar ny värdfull erfarenhet från fotbollens finrum. Sextondelsfinalen i Europa League mellan VfL Wolfsburg - Malmö FF är ett faktum. Sextondelsfinalen under torsdagskvällen är ett dubellmöte och är första mötet av två matcher.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.