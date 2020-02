Malmö FF hade väldigt svårt att hantera när tyskarna satte fart och fick fria ytor att springa på, ytor de utnyttjade väl under den andra halvleken. Två offensiva ytterbackar i brassen Paulo Otavio och vikarierande högerbacken Renato Steffen löpte upp tillsammans med yttermittfältaren Josip Brekalo och formidable innermittfältaren Maximilian Arnold och gjorde det väldigt svårt för malmöiterna. Detta skapade ytor att stora täcka och samtidigt hålla ett öga på den holländske bjässen Wout Weghorst på anfallet, utmaningar som tillslut blev övermäktiga.

VfL Wolfsburg sårade hemmalaget på sina kanter med ettriga yttrar som kom med fart, något Malmös ytterbackar hade svårt att hantera. Detta var genomgående under nästan hela det andra mötet i Malmö, även om den första halvleken var något mer kontrollerad för Malmö FF.

Med två bollskickliga stöttespelare som mittbackarna Anel Ahmedhodzic och Rasmus Bengtsson längst bak i planen är Malmö FF ett lag som kan behålla bollen inom laget lättare och etablera ett bra bollinnehav. Detta var något som laget försökte utnyttja, men som gick lite förlorat under större delar av dubbelmötet mot VfL Wolfsburg. Flertalet gånger tappade en Malmöspelare bollen eller slog en pass som inte kom till rätt adress. Det är något av en ovanlig syn för det annars bollskickliga och kyliga Malmö FF som hade stundtals svårt att hantera tyskarnas presspel.

Tyskarna vann med sammanlagt 5-1 och avancerar därmed till åttondelsfinal, två matcher där Malmö FF inte hade mycket att sätta emot tillslut. Vi analyserar vad som gick snett i praktiken för det svenska laget och hur matchen utvecklade sig i Malmö under torsdagskvällen.

SPONSRAD | För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.