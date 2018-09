Streama England - Schweiz För att titta på England - Schweiz via live stream, ska du veta att det är CMore du använder för att streama matchen. Trolig laguppställning, England Butland

Walker – Stones – Tarkowski

Alexander-Arnold – Loftus-Cheek – Dier – Delph – Rose

Welbeck – Rashford



Skador: Luke Shaw, Raheem Sterling, Adam Lallana, Dele Alli, Marcus Rashford (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Schweiz Sommer

Lichtsteiner – Schär – Akanji – Rodríguez

Zakaria – Xhaka

Ajeti – Shaqiri – Zuber

Seferovic



Skador: -

Avstängningar: - Streama Sverige - Turkiet U21 Schweiz kommer från utklassningsseger Det engelska landslaget hade en tuff helg. Spanien blev för svåra och trots tidig ledning för England kunde spanjorerna resa hem med tre poäng, i lagens första match i Nations League. Här kan du läsa om hur du gör för att titta på Nations League. Ikväll är det dock ingen Nations League-match, utan bara en träningslandskamp. Men i en landskamp står alltid stolthet och prestige på spel, och vi kan ändå vänta oss en spännande och fartfylld match. Schweiz kommer från en fantastisk seger mot Island häromdagen, i vad som var Erik Hamréns debut som tränare för det isländska landslaget. Schweiz vann med hela 6-0, och det var sex olika målskyttar som skrev in sig i målprotokollet. Island – Belgien stream Speltips Vi tycker att spelbolagen underskattar Schweiz en aning, och tror att det kan gå lite hur som helst ikväll. Vi tror på en målrik match, och spelar över 2,5 mål till oddset 2.10 på Bet365. Tips: Belgien -1,5 asian handicap (Belgien att vinna med minst två mål)

Odds: 1.775, Bet365

