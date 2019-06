Vi tror att Sverige kommer att göra några mål framåt, och att man samtidigt håller nollan. ”Över 2.5 mål + båda lag gör mål – nej” spelas till oddset 1.72. Det innebär att spelet går in om Sverige vinner med minst tre måls marginal och samtidigt håller nollan. Hemma på Freinds tror vi att Blågult ordnar det.

Näst på tur är Pontus Jansson och Filip Helander. Jansson har varit skadad på sistone och inte spelat en match på över en månad, medan Helander åkte på en tuff smäll just under denna samling. Båda väntas dock vara redo för spel på fredag

Inför och under samlingen – där Sverige utöver Malta även kommer att möta Spanien på måndag – har Sverige haft problem med tillgängligheten på sina mittbackar. Victor Nilsson Lindelöf missar hela samlingen och Andreas Granqvist missar Malta definitivt och Spanien alternativt.

Matchen mot Norge var en av de mest hektiska matcher Sverige spelat under modern tid. Sverige låg under med 0-2, men efter en stark avslutning av matchen kunde man reducera, kvittera och till slut ta ledningen i den 91:a minuten.

