Har redan gjort sex mål, på tolv matcher, under sin första säsong i Bundesliga. Blev även målskytt för Sverige när han fick chansen mot Färöarna.

Guidetti har fortsatt väldigt svårt att få speltid. Bara startat en ligamatch, och hoppat in fyra gånger. Kan nog hänga löst när truppen till EM tas ut, även om han gjorde mål under sitt inhopp mot Färöarna.

Ännu bara avbytare för Real Sociedad, men byts in i varje match och gör då oftast bra ifrån sig. Hittills har han gjort två La Liga-mål.

Drog korsbandet i bortamatchen med Spanien i juni, och varit borta sen dess. Hinner han bli frisk i tid – och komma i hyfsad form – är han given i Anderssons trupp till EM.

Har varit lite in och ut ur startelvan i Bologna denna säsong. Hoppade in mot Napoli i helgen och fick stort beröm i italienska tidningar. Bidrog med energi och fart, och hjälpte laget att vända underläge till seger.

Mer eller mindre given även i Janne Anderssons startelva.

Var skadad I flera månader och missade två landslagssamlingar. Är given i Janne Anderssons landslag och kommer att tas ut i nästa trupp, antagligen för att starta.

Pontus Jansson är lagkapten i Brentford och given i startelvan.

Given i Anderssons startelva, och är en av spelarna du definitivt kommer att få se om du väljer att streama fotbolls-EM 2020 .

Varit ok i Manchester United under hösten – bättre än många av sina lagkamrater men ändå inte övertygande. Gjorde sitt första Premier League-mål i helgen, då han satte dit pannan mot Aston Villa. Det räckte dock inte för att hans United skulle vinna denna förhållandevis enkla hemmamatch.

Gjorde en halvdan säsong i Allsvenskan i år, men spelade upp sig under hösten. Lagkaptenen – både i landslaget och klubblaget – är given i Sveriges startelva och gör aldrig en dålig landskamp.

Har varit fantastiskt bra under hela hösten i Cagliari, men tappade huvudet mot Lecce för en vecka sedan. Olsen gjorde visserligen en bra match länge, men när han släppte in Gianluca Lapadulas straff i 85:e minuten – som han var nära att rädda – slog det slint.

