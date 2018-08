Match: Videoton FC - Malmö FF, tredje kvalrundan till Champions League

Datum & tid: Tisdag den 14 augusti, 20:00

Arena: Pancho Arena, Felcsút i Ungern

TV & stream: Eurosport 1 & Europsport Player Streama Champions League Bara Malmö FF kvar av de svenska lagen De svenska klubbarna har kastats ut en efter en i kvalen till Europa. AIK räckte inte till mot FC Midtjylland, Djurgården åkte ut på förlängning mot ukrainska Mariupol och BK Häcken hade inte en chans mot storklubben RB Leipzig.



Hoppet står nu till Malmö FF, som gick in i dubbelmötet med Videoton som relativt stora favoriter. Det blev dock bara 1-1 hemma på Stadion, och man ska vara glad att Anders Christiansen stod för det drömmål han gjorde. Malmös prestation var i underkant och särskilt försvarsspelet vid Videotons mål får klassas som riktigt svagt, rent ut sagt.



Nu måste MFF göra mål i Ungern för att inte åka ut. Slutar matchen 0-0 ryker nämligen Malmö på färre gjorda bortamål.



Både Arnor Ingvi Traustason och Carlos Strandberg missade Malmös senaste match i Allsvenskan, mot Dalkurd, och även Behrang Safari tvingades kliva av den. Det är ännu oklart huruvida någon av dessa tre är redo att spela under tisdagskvällen.



Laget som avancerar kommer att ställlas mot vinnaren mellan Celtic och AEK Aten i playoff till Champions League. Speltips Resultatet 1-1 i Sverige var en missräkning för MFF, och laget kan bättre än så. Vi tror att man höjer sig nu när man måste, och vi ska komma ihåg att laget inte förlorat en enda match under nye tränaren Uwe Rösler (sju segrar, tre oavgjorda).



Vi tippar att Malmö vinner redan under ordinarie tid, och spelar den raka 2:an till oddset 2.40 gånger pengarna på Bet365. Tips: Malmö vinner matchen

Odds: 2.40, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.