Tottenham - Real Madrid: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

När Tottenham och Real Madrid möttes i Spanien blev det oavgjort. Nu är det dags för lagen att mötas igen, i en match som mycket väl kan avgöra vilket lag som vinner Champions Leagues Grupp H. På Santiago Bernabéu för två veckor sedan gick Real Madrid in som favoriter, men i en jämn match kunde lagen inte skiljas åt och fick dela på poängen. Ett självmål från Raphaël Varane gav Tottenham ledningen, och ett misstag från Serge Aurier gav Ronaldo chansen att kvittera från straffpunkten. Ronaldo tog tillvara på möjligheten, och matchen slutade 1-1. Sedan matchen i Madrid har Tottenham blandat och gett. Man imponerade och slog Liverpool hemma med hela 4-1, men åkte på ett bakslag i ligacupen när man tappade en 2-0-ledning till förlust hemma mot West Ham. Därefter förlorade man mot Manchester United, efter en blek insats. Real Madrid har sedan den senaste Champions League-omgången spelat tre matcher; en cupmatch och två ligamatcher. I cupmatchen besegrade man tredjeligaklubben Fuenlabrada med sitt reservlag, men i ligan har man åter åkt på en plump. Det blev visserligen vinst mot Eibar, men i matchen därpå förlorade man mot nykomlingen Girona med 2-1. Real Madrid ligger endast på tredje plats i La Liga, hela åtta poäng bakom Barcelona. Tottenham och Real Madrid toppar gruppen tillsammans, och en seger för något av lagen skulle i praktiken säkra avancemang till åttondelsfinal.

