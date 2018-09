Läs om hur du gör för att titta på Young Boys - Manchester United via live stream.

Young Boys möter Manchester United i Champions Leagues Grupp H. Titta in här för att se hur du gör för att streama matchen live.

Streama Young Boys - Manchester United: Se matchen via live stream

Champions League-säsongen 2018-19 drog igång igår, och fortsätter idag. På Stade de Suisse Wankdorf kan åskådarna se Young Boys – Manchester United live, en upplevelse utöver det vanliga. I denna text kan du läsa om hur du gör för att titta på matchen i Sverige, till vilket du behöver en streamingtjänst för att göra. Streama Young Boys - Manchester United För att se Young Boys – Manchester United direkt behöver du ett konto på Viaplay, då de är tjänsten som visar matchen direktsänt. Skapa ett konto på Viaplay och kolla matchen direkt. Det är inte gratis att titta på fotboll på Viaplay, utan du måste punga ut 399 kronor i månaden. Om du är smart väljer du dock att dela konto med en kompis, så kan ni stå för 200 kronor var varje månad. Det går nämligen att se på två strömmar vid samma tidpunkt, från olika inloggningar. Därigenom kan du och din vän titta på Young Boys – Manchester United samtidigt, eller så kan en av er titta på en annan match från Champions League om någon känner för det. För att streama fotboll från Champions League på Viaplay finns det några steg du måste ta dig igenom. Dessa presenterar vi nedan: 1. Gå till ViaPlay och skapa ett konto

2. Välj ett sportabonnemang som ger dig möjlighet att titta på Champions League

3. Streama Young Boys - Manchester United live (eller titta i efterhand) Se Young Boys – Manchester United på TV För att kolla på Young Boys – Manchester United på TV behöver du ha kanalen Viasat Sport, då det är där matchen visas. Där ser du matchen direkt. Ett annat alternativ för att se matchen på TV är att koppla din sändning från mobil/dator/surfplatta (det är möjligt att titta på fotboll och allt annat av utbudet på Viaplay från alla plattformar) till Tv:n med hjälp av HDMI-kabel eller Chromecast/Apple TV.

