Streama Valencia - Juventus: Se matchen via live stream

Streama Valencia – Juventus För att streama Valencia – Juventus måste du ha ett konto på Viaplay, då det är de som visar matchen i Sverige. Viaplay sänder alla matcher från Champions League, och du kan alltså titta på Valencia – Juventus online med ett konto på sidan. Matchen sänds givetvis live/direktsänt, och det är möjligt att titta från valfri plattform – dator/laptop, mobil/smartphone, TV, surfplatta/iPad med mera. Matchen sänds i HD-kvalitet, och du kommer att se din live stream till ljudet av bra kommentatorer. I studion sitter proffs som Ola Wennström, Lars Lagerbäck och Martin Åslund. Match: Valencia - Juventus, Champions League, Grupp H

Datum & tid: Onsdag 19 september, 21:00

Arena: Estadio Mestalla, Valencia

Stream: ViaPlay Streama Champions League Titta på Valencia – Juventus på TV Den Tv-kanal som sänder Valencia – Juventus är Viasat Fotboll, och du kan alltså se matchen direkt på den kanalen. Även om du saknar Viasat Fotboll kan du se matchen på TV, genom att koppla sändningen från annan plattform till din TV-skärm. Streama Real Madrid - Roma live Trolig laguppställning, Valencia Neto

Piccini – Paulista – Diakhaby – Gayá

Soler – Parejo – Wass – Cheryshev

Moreno – Gameiro



Skador: Geoffrey Kondogbia, Francis Coquelin, Ezequiel Garay (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Juventus Szczesny

Cancelo – Bonucci – Chiellini – A. Sandro

Khedira – Pjanic – Matuidi

Dybala

Mandzukic – C. Ronaldo



Skador: Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio, Leonardo Spinazzola

Avstängningar: Douglas Costa (avstängd av Juventus) Sergio Ramos irriterad på Ronaldo: "Vet inte vad han snackar om" Valencia tillbaka i Champions League Valencia har missat Europaspel helt de två senaste säsongerna, men är nu tillbaka i fotbollens finrum. Klubben är med i Champions League, och som tredjeseedat lag har man hamnat i en tuff grupp tillsammans med Juventus och Manchester United samt Young Boys. Första matchen för Valencia är hemma mot Juventus, vilket blir Cristiano Ronaldos återkomst på spansk mark. Ronaldo har under sin karriär lyckats göra hela 15 mål mot Valencia, och ikväll kan han utöka den siffran. Valencia kommer till matchen med en svag säsongsinledning bakom sig, och har ännu inte lyckats vinna någon match. Däremot har man förlorat mot Espanyol och kryssat mot lag som Levante och Real Betis. Laget får klara sig utan skadade Geoffrey Kondogbia och Francis Coquelin, och även Ezequiel Garay riskerar att missa matchen. Douglas Costa utanför av disciplinära skäl Douglas Costa drog på sig en utvisning i Juventus senaste ligamatch, mot Sassuolo. Costa hade blivit inbytt i matchen, och hamnat i en kontrovers med Sassuolos Federico Di Francesco. Efter att både ha armbågat och spottat Di Francesco i ansiktet fick Costa syna det röda kortet, och han väntas få en minst tre matchers lång avstängning i Serie A. Dessutom har klubben Juventus själva valt att ta till egna åtgärder mot Costa. Spelaren hålls utanför truppen på obestämd tid, och Allegri kommer alltså inte heller att använda honom i Champions League under den närmsta tiden. Förra säsongen nådde Juventus kvartsfinal i Champions League, där man åkte ut efter ett oerhört spännande och medryckande dubbelmöte med Real Madrid, som slutade i att domaren tilldömde Real en omdiskuterad straff på tilläggstid. Efter matchen var Gianluigi Buffon mycket kritisk mot domaren, och sade att "han borde sitta på läktaren och äta chips och dricka Coca Cola, Sprite och apelsinjuice". Speltips Vi tror på Juventus här. Juventus är i grund och botten ett klart starkare lag, och Valencia har dessutom denna säsong presterat under sin normala nivå. Den raka 2:an till 2.03 gånger pengarna känns för oss lockande, och vi spelar den på Unibet. Tips: Juventus vinner

Odds: 2.03, Unibet

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.