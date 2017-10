Streama Roma – Chelsea: Live från CL

Då rekommenderar vi dig till bet365. Där kommer de att ha uppdateringar om allt som händer i matchen. Du kan då via en fotbollsplan se vilket lag som anfaller eller försvare. Du blir även live uppdatering kring frisparkar, hörnor, eller andra saker som händer på planen.

Om du inte tycker det är värt att lägga pengar på att sända AS Roma – Chelsea via live stream, men ändå vill följa händelser från matchen.

Det räcker tyvärr inte bara med att skapa ett gratis konto. Att streama Roma – Chelsea är inte gratis, utan kräver att du har köpt ett abonnemang, eller en PPV (Pay per view).

Under kvällen den 31/10 så kommer det bjudas på flera matcher från Champions League 2017/18. En av de matcher som du kan streama är AS Roma mot Chelsea FC.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.