Real Madrid tar emot AS Roma på Santiago Bernabéu under onsdagskvällen. Läs allt inför den laddade Champions League-matchen.

Streama Real Madrid - Roma: Se matchen via live stream

Streama Real Madrid – Roma live För att titta på Real Madrid – Roma live behöver du ett konto på Viaplay, då det är de som sitter på rättigheterna att visa Champions League. Skapa ditt konto och streama Real Madrid – Roma. Matchen visas i HD-kvalitet och sänds direkt, men känner du för det kan du även pausa, spola tillbaka eller se matchen i efterhand. Det är dessutom möjligt att se Real Madrid – Roma med valfri plattform, alltifrån mobil till dator till surfplatta. Match: Real Madrid - Roma, Champions League, Grupp C

Datum & tid: Onsdag 19 september, 21:00

Arena: Santiago Bernabéu, Madrid

Stream: ViaPlay Streama Champions League Titta på Real Madrid – Roma på TV För att se matchen på TV behöver du kanalen Viasat Sport Premium, då det är den som visar Real Madrid – Roma på TV. Det är dock möjligt att se matchen live på TV med blott ett Viaplay-konto, så länge du har en HDMI-kabel eller annat för att koppla matchen till din TV-skärm från en annan plattform. Trolig laguppställning, Real Madrid Courtois

Carvajal – Varane – S. Ramos – Marcelo

Modric – Casemiro – Kroos

Bale – Benzema – Asensio



Skador: Jesús Vallejo

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Roma Olsen

Florenzi – Manolas – Fazio – Kolarov

De Rossi – N’Zonzi – L. Pellegrini

Ünder – Dzeko – El Shaarawy



Skador: Javier Pastore

Avstängningar: - Real har tre raka CL-titlar För ett år sedan blev Real Madrid första klubb att vinna Champions League två år i rad, och i våras såg man till att förlänga den sviten. Tre CL-titlar på raken är ett rekord som kommer att stå sig i många tiotals år, men klubben nöjer sig inte där. Madrid har visserligen blivit en stor stjärna – minst sagt – fattigare inför denna säsong, då världens bäste spelare Cristiano Ronaldo lämnat klubben. Men när en dörr stängs, då öppnas många andra. Nu är det dags för Gareth Bale, Isco och Luka Modric att få ännu mer centrala roller i Real Madrid, och det är knappast några dåliga spelare Real Madrid har i sitt förfogande. AS Roma har även de tappat en huvudfigur inför säsongen. Viktige mittfältaren Radja Nainggolan har lämnat för Inter, och dessutom har man sålt Kevin Strootman. Å andra sidan har Roma värvat in klass i form av Javier Pastore, Steven N’Zonzi och Justin Kluivert. Pastore missar dock matchen på grund av skada. Det var inte alltför längesedan dessa två klubbar stötte på varandra i tävlingssammanhang senast. I åttondelsfinalen våren 2016 kunde Real Madrid komfortabelt besegra Roma med 2-0 både i Spanien och i Italien, totalt 4-0 alltså. Speltips Vi tror att Real Madrid vinner, men man är orimligt stora favoriter här. Oddset 1.36 hade känts rimligt om Real spelat mot något bottenlag eller liknande, inte mot ett lag som spelade semifinal i Champions League föregående säsong. Vi väljer istället att satsa på ett målspel. Vi känner att det är svårt att sia i hur mycket mål det blir här, det kan bli mycket mål men det kan lika väl bli en match med lite färre mål. Därför känner vi att oddssättningen är felvisande. Över 2,5 mål ger oss oddset 1.33 medan under 2,5 mål ger oddset 3.40 gånger pengarna. Vi spelar underspelet direkt. Tips: Över 2,5 mål

Odds: 3.40, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.