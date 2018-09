Läs allt inför AS Monaco - Atlético de Madrid i Champions League.

Streama AS Monaco – Atlético Madrid För att streama AS Monaco – Atlético Madrid online behöver du ett konto på Viaplay, då Viaplay är den tjänst som sänder Champions League. Matchen har avspark 21:00 under tisdagskvällen, och sänds direkt/live. Du kan även titta på Monaco – Atlético Madrid, eller någon annan match, i efterhand om du föredrar det. Du ser matchen i HD-kvalitet och kan se din live stream från valfri plattform. Match: AS Monaco - Atlético de Madrid, Champions League, Grupp A

Datum & tid: Tisdag den 18:e september, 21:00

Arena: Stade Louis II, Monaco

Stream: ViaPlay Streama Champions League Se Monaco – Atlético Madrid på TV Den Tv-kanal som sänder Monaco – Atlético Madrid är TV6, och du kan alltså titta på matchen live på den kanalen. Trolig laguppställning, AS Monaco Benaglio

Sidibé – Glik – Jemerson – Henrichs

Bennasser – Aholou

Grandsir – Tielemans – Chadli

Falcao



Skador: Aleksandr Golovin, Ronael Pierre Gabriel, Rony Lopes, Pietro Pellegri, Stevan Jovetic (tveksam), Danijel Subasic (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Atlético Madrid Oblak

Juanfran – Savic – Godín – F. Luís

Koke – Rodrigo – Ñiguez – Lemar

D. Costa – Griezmann



Skador: Vitolo, Santiago Arias, Lucas Hernández (tveksam), Nikola Kalinic (tveksam)

Monaco tappade nyckelspelare inför säsongen I Champions Leagues Grupp A finner vi tre mycket starka lag – Atlético de Madrid, Borussia Dortmund och AS Monaco – och en underdog (Club Brügge). Under tisdagskvällen möts två av lagen som på allvar kommer att slåss om vidareavancemanget till åttondelsfinalerna. Monaco tar emot Atlético Madrid. AS Monaco har de senaste åren lyckats etablera sig som en av utmanarna till att gå långt i Champions League, och för ett år sedan nådde man semifinal i mästerskapet. Inför denna säsong tappade Monaco dock viktiga trion Keita Baldé Diao, Fabinho och Thomas Lemar, och laget är därmed klart försvaragat. Anfallsstjärnan Falcao är dock kvar. Atlético de Madrid har inte inlett sin säsong i La Liga på bästa sett, men det är nog bara en fråga om tid innan laget är tillbaka på sin vanliga väg med segrar efter segrar. Speltips Det här skulle vanligen ses som en jämn match, med Atlético Madrid som knappa favoriter. Efter att Monaco dock tappat tre av sina mest tongivande spelare kan vi inte hålla laget från det lilla furstendömet lika högt längre. Tre lag slåss om två platser, och från omgång 1 är varje poäng oerhört viktig. Båda lagen kommer att gå för vinst, och när vi mäter de här lagen mot varandra måste vi säga att Atlético väger tyngre. Vi spelar den raka 2:an till oddset 1.75 gånger pengarna på Bet365. Tips: Atlético Madrid vinner matchen

Odds: 1.75, Bet365

