Liverpool möter PSG i Champions Leagues Grupp C. En riktig stormatch tar plats på Anfield Stadium.

Streama Liverpool - PSG: Se matchen via live stream

De regerande Champions League-finalisterna Liverpool har hamnat i en tuff grupp, tillsammans med PSG och Inter. Direkt i CL-premiären ställs man mot sina största utmanare till gruppsegern, när PSG kommer på besök. Streama Liverpool – PSG live För att streama Liverpool – PSG behöver du ett konto på Viaplay, då det är dit du måste leta dig för att titta på Champions League live. Viaplay har suttit på rättigheterna att visa Champions League de senaste åren, och gör så även denna säsong. Champions League-studion denna kväll drar igång redan 18:30, där du först kan titta på Barcelona – PSV eller streama Inter – Tottenham. Klockan 21 är avsparken för Liverpool – PSG och detsamma gäller för en annan riktigt bra match. Du kan nämligen även se Monaco – Atlético Madrid live på Viaplay. För att titta på Champions League live behöver du ett Viaplay-konto som visar CL-matcher. Det är inte gratis utan kostar 399 kronor i månaden, men du kan dela ett konto med en vän och på så sätt endast betala halva kostnaden. Det är nämligen möjligt att titta på två strömmar samtidigt, och både du och din vän kan alltså titta på Liverpool – PSG på samma gång, eller om en av er hellre ser en annan match. Det går att titta från valfri plattform. 1. Gå till ViaPlay och skapa konto

2. Välj ett abonnemang där du kan titta på Champions League

3. Streama Liverpool - PSG live! Se Liverpool – PSG på TV För att se Liverpool – PSG på TV behöver du kanalen Viasat Sport Premium, då det är den kanal som sänder matchen direkt. Då kan du se matchen live. Via stream har du även möjligheten att pausa och att spola tillbaka, och dessutom går det att se matcher i efterhand. Huvudkommentatorn till Liverpool – PSG är Anders Bjuhr och expertkommentatorn är före detta landslagsspelaren Pontus Kåmark. Med sina erfarenheter och kunskaper kommer dessa två män i sina bästa år att göra din tittarupplevelse dubbelt så bra. Vilka som sitter i studion har vi inte hittat någon information om, men de klassiska gubbarna är Ola Wennström, Ola Andersson, Erik Niva och/eller Martin Åslund. När Lars ”Lasse” Lagerbäck har tid brukar han också komma förbi.

