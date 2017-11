Se till att du är redo för att kunna se matchen via live stream, eller direkt på din TV. Om du sedan vill addera ännu mer spänning inför matchen så rekommenderar vi dig att lägga ett speltips hos en av alla bettingsidor som erbjuder odds inför matchen!

Att se FC Barcelona och Juventus är verkligen något vi inte får missa. Båda dessa lag kvalar in på den rankingslista med världens bästa fotbollslag som FIFA har skapat. Vilket indikerar på att det inte är vilka två lag som helst som kommer ta plats på Juventus Stadium när nästa match i Champions League ska spelas.

Att ha ett konto hos Viaplay som är uppgraderat med premium är något vi rekommenderar för alla i Sverige som vill kunna streama fotboll i världsklass. Vi kan knappast hitta någon annan streamsida online som har ett såpass proffsigt utbud som just Viaplay har.

