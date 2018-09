Vill du titta på när Inter möter Tottenham på San Siro under tisdagskvällen? Då har du kommit rätt. Läs om hur du hittar din stream till stormatchen i Champions League.

Streama Inter - Tottenham: Se matchen via live stream

Champions League är tillbaka, och vi får se många högintressanta matcher direkt i den första gruppspelsomgången. En av de på förhand bästa matcherna vi kommer att få se är Inter – Tottenham, som spelas på San Siro. Tisdag den 18 september 2018 klockan 18:55 är avsparkstiden satt för Inter – Tottenham, och här går vi igenom hur du gör för att se matchen live online. 1. Gå till ViaPlay och skapa ditt konto

2. Välj ett abonnemang som ger dig möjlighet att titta på Champions League

3. Streama Inter - Tottenham live! Streama Inter – Tottenham För att streama Inter – Tottenham behöver du ett Viaplay-konto, då Viaplay är den tjänst som sitter på rättigheterna att visa Champions League i Sverige. Med ett sportkonto på Viaplay kan du se alla matcher från Champions League. Ordna ditt konto och titta på matchen direktsänt, då den givetvis sänds live. Vill du så går det även att titta på matchen i efterhand. Du kan också pausa och spola tillbaka samtidigt som live-sändningen är igång. Många olika sätt att titta på matchen alltså. Viplay/Viasat har varit den tjänst/kanal som visat Champions League i många år och kommer att fortsätta med det. I deras studio sitter kuggar som Ola Andersson, Martin Åslund, Erik Niva och ibland Lars Lagerbäck. Ett konto på Viaplay är dessvärre inte gratis, utan för att få tillgång till hela sportutbudet måste du betala 399 kronor per månad. Vi har dock ett fint tips att dela med oss av. Du kan titta på två matcher/strömmar samtidigt, och därför kan du dela konto med en vän och därigenom bara betala halva kostnaden. Knappa 200 kr i månaden är en alldeles fantastisk deal när man tänker på hur mycket bra fotboll man får se i utbyte. Ring en vän, skapa ett konto och se Inter – Tottenham live, och runda sedan av kvällen med att streama Liverpool – PSG eller med att titta på Monaco – Atletico Madrid. Du kan helt enkelt se alla matcher från Champions League. Det går att titta på din sändning från alla olika plattformar – mobil, surfplatta, dator och så vidare. Barcelona - PSV live stream Se Inter – Tottenham på TV Den Tv-kanal som visar Inter – Tottenham är Viasat Fotboll, och där kan du alltså titta på matchen. När du satt dig i soffan för att titta på Inter – Tottenham kommer du att få höra Claes Anderssons ljuva stämma.

