Streama Benfica - Bayern München: Se matchen via live stream

Streama Benfica – Bayern München live För att titta på Benfica – Bayern München live måste du ha ett konto på Viaplay, då det är den tjänst som visar matchen live. Du kan streama Benfica – Bayern München direkt från valfri plattform, och det går således att se matchen från din surfplatta, mobil, dator eller vad helst du önskar använda. Matchen har avspark 21:00 och du kan titta live men likväl pausa, spola tillbaka eller se matchen i efterhand. Match: Benfica - Bayern München, Champions League, Grupp E

Datum & tid: Onsdag 19 september, 21:00

Arena: Estadio Mestalla, Valencia

Stream: ViaPlay Streama Champions League Titta på Benfica – Bayern München på TV För att se Benfica – Bayern München på TV behöver du Viasat Hockey, där matchen faktiskt visas. Har du inte kanalen går det lika bra att skaffa ett Viaplay-konto och koppla matchen till din TV från en annan plattform. Viaplay fungerar alltid utmärkt och du kan lita på att få se hela matchen utan störningar eller eventuella avbrott på en timme. Streama Real Madrid - Roma

Streama Valencia - Juventus Trolig laguppställning, Benfica Vlachodimos

A. Almeida – Dias – Jardel – Grimaldo

Pizi – A. Semedo – Fernandes

Salvio – F. Ferreyra – Cervi



Skador: Sébastien Corchia, Tyronne Ebuehi, Eudardo Salvio (tveksam), Lubomir Fejsa (tveksam), Filip Krovinovic (tveksam), Jonas (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Bayern München Neuer

Kimmich – Süle – J. Boateng – Alaba

Thiago – J. Martínez

Robben – Müller – Ribéry

Lewandowski



Skador: Corentin Tolisso, Rafinha, Kingsley Coman, Mats Hummels (tveksam), Leon Goretzka (tveksam)

Avstängningar: - Två formstarka lag Grupp E i Champions League är nog den CL-grupp som på förhand är minst öppen. Bayern München är stora favoriter, och Benfica lär följa därpå. Ajax väntas bli före AEK Aten i kampen om tredjeplatsen som genererar i sextondelsfinalplats i Europa League. Benfica har inlett säsongen starkt, och toppar portugisiska ligan efter fyra omgångar. I anfallsstjärnan Jonas frånvaro har mittfältaren Pizzi klivit fram och redan gjort fyra mål och två assist. Bayern München har vunnit sina tre första Bundesligamatcher, och går antagligen mot en ännu en ligaseger. Senast man vann Champions League var 2013. Speltips Benfica är inte ett lika stort eller starkt lag som Bayern München, men man har så pass stor stolthet, kvalitet och tro på sig själv att på hemmaplan kommer man att våga spela sitt spel. Att Benfica gör just det kommer innebära att Bayern München också får ytor att spela på, vilket de inte lär vara sena att ta till vara på. Vi tror att båda lag kommer att spräcka målnollan i den här matchen, och spelar ”Båda lagen gör mål – ja” till oddset 1.75 gånger pengarna. Tips: Båda lagen gör mål – ja

Odds: 1.75, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.