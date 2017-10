Roma - Chelsea: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

När lagen möttes i London, gick Chelsea ut som knappa favoriter. Detta i kraft av hemmalag, men även för att man allmänt anses vara det något bättre laget. När matchen väl startade styrde Roma spelet, återerövrade bollen snabbt genom hög press, och hade goda chanser att göra ännu fler mål än de tre man lyckades göra. Vi tycker att Roma helt enkelt gjorde en bättre match än Chelsea. Nu möts lagen igen, efter att ha tagit tre raka segrar på varsina håll. Inget av lagen har under dessa matcher ställs mot något toppmotstånd, men tre segrar är tre segrar och formen är god på båda sidor. Med tanke på att Roma ändå var något bättre än Chelsea i London, och att matchen slutade oavgjort när Chelsea hade hemmafördel, tror vi att Roma drar det längsta strået på Stadio Olimpico. Vi förväntar oss att lagen bjuder upp till några mål ikväll också, men inte riktigt lika många som senast. Vårt tips är att matchen slutar 2-1 till Roma. Odds på 1: 2.75, Bet365 Odds på 2-1: 10.00 Avsparkstid: 20:45

Ikväll vänder spelschemat i Champions Leagues gruppspel. Efter att Chelsea tog emot Roma i London senast, är det idag Rom som är spelorten när de två lagen möts. När Chelsea och Roma möttes på Stamford Bridge förrförra onsdagen, bjöds publiken på stor underhållning. Full fart framåt från bägge håll, och målen trillade in därefter. Hemmalaget gick upp i en 2-0-ledning, som Roma lyckades vända genom ett mål av Kolarov och två av Džeko. Men en sådan här match förtjänar inga förlorare, och en kvart innan slutsignalen kvitterade Eden Hazard till 3-3. Sedan den här matchen spelades har Chelsea tre raka segrar, mot i tur och ordning Watford, Everton och AFC Bournemouth. Man ligger på fjärde plats i Premier League, 9 poäng bakom Manchester City. City, som likt förra året flugit fram i säsongsinledningen. Roma har precis som Chelsea tre raka segrar sedan sin London-resa. Samtliga med 1-0 – mot Torino, Crotone och Bologna. Romklubben innehar femteplatsen i Serie A, sju poäng bakom ledande Napoli. Roma har dock en match mindre spelad, eftersom deras match mot Sampdoria häromveckan sköts upp på grund av regnoväder.

