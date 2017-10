Real Madrid - Tottenham: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

I grupp H, dödens grupp, tar gruppettan Real Madrid ikväll emot… gruppettan Tottenham.



På de två första platserna i grupp H ser vi Real Madrid, med sina 6 poäng och målskillnaden 6-1, och Tottenham, som även de inkasserat 6 poäng, gjort 6 mål och släppt in 1. Så här tidigt in på mästerskapet kanske vi inte ska tala om en gruppfinal – särskilt med tanke på att även Dortmund är en del av samma grupp – men detta är helt klart en chans att ge sig själv ett drömläge inför återstoden av gruppspelet.



Real Madrid har gått lite halvknackigt i ligan, och ligger redan fem poäng bakom Barcelona. I lördags var man nära att tappa poäng mot Getafe, men ett sent mål av Cristiano Ronaldo räddade ”Marängerna”. I Champions League har det gått dessbättre; laget inledde med att planenligt besegra APOEL, och gav sedan även ett styrkebesked i form av en 3-1-vinst borta mot Dortmund.



Tottenham står i sin inhemska liga visserligen på samma resultatrad som Real Madrid – 5-2-1 – men sett till förväntningarna är det istället för en besvikelse ungefär vad som väntats av Spurs. Även i Champions League har man presterat precis som Real Madrid – 3-0 mot APOEL och 3-1 mot Dortmund. Man har för närvarande 5 raka vinster, alla tävlingar inräknat.



Senast lagen stötte på varandra var i kvartsfinalen av Champions League våren 2011. Då vann José Mourinhos Real Madrid med totalt 5-0. Noterbart är att dagens Real-spelare Luka Modrić och Gareth Bale startade båda dessa matcher, men då i Tottenham-tröjan. Kanske är de glada att de står på andra sidan ikväll (även om Bale är skadad och missar matchen).

Förväntad laguppställning, Real Madrid:

Casilla

Hakimi – Ramos – Varane – Marcelo

Kroos – Casemiro – Modrić

Isco

Benzema – Ronaldo



Keylor Navas missade matchen mot Getafe på grund av skada, och är tveksam till att spela den här matchen. Kiko Casilla är redo att återigen ställa sig mellan stolparna.

Daniel Carvajal har problem med hjärtat och ska bedömas inför matchen, men kommer troligen inte att spela.

Gareth Bale missar mötet med sitt gamla lag på grund av skada.

Även Mateo Kovačić och Jesús Vallejo missar matchen på grund av skador.

Förväntad laguppställning, Tottenham:

Lloris

Alderweireld – Sánchez – Dier

Aurier – Winks – Dembélé – Vertonghen

Heung-Min – Eriksen

Kane



Dele Alli missar matchen efter sin utvisning mot Gent i februari. Den gav honom tre matchers avstängning i europeiska cuper, och Alli är tillbaka efter denna match.

Erik Lamela, Danny Rose och Victor Wanyama missar kvällens match på grund av skador.

Ben Davies och Georges-Kevin Nkoudou är osäkra till spel.



Real Madrid, senaste 5 matcherna: Real Betis, H, 0-1. Alavés, B, 2-1. Dortmund, B, 3-1. Espanyol, H, 2-0. Getafe, B, 2-1.



Tottenham, senaste 5 matcherna: Barnsley, H, 1-0. West Ham, B, 3-2. APOEL, B, 3-0. Huddersfield, B, 4-0. AFC Bournemouth, H, 1-0.

Tabellen



Speltips och odds

Real Madrid och Tottenham har gjort snarlika säsongsöppningar. Samma resultatrad och målskillnad i Champions League, samma resultatrad i ligan – men medan Real Madrid har målskillnaden 15-7 har Tottenham målskillnaden 15-5. Upplagt för en jämn match alltså.



Detta är dock Champions League, och medan Real Madrid har tonvis av erfarenhet från de stora fotbollsscenerna, är detta Tottenhams blott tredje deltagande i turneringen. Visst kan man prestera trots brist på erfarenhet – titta bara på Monaco som tog sig till semifinal i förra årets CL-upplaga – men vi tror att en match på Santiago Bernabéu helt enkelt är ett nummer för stort för Tottenham.



Trots att Real Madrid inte är i toppslag, tror vi att detta är en match de vinner, och att de därmed ger sig själva en bekväm sits inför andra halvan av gruppspelet. Vi tippar slutresultatet 2-1 på Bet365. Den raka 1:an spelas istället på Unibet, då de erbjuder bättre odds på det spelet.

Odds på 1: 1.48, Unibet

Odds på 2-1: 8.50, Bet365