Napoli - Manchester City: Inför matchen, startelvor och odds

Det är två oerhört formstarka lag som möts i denna match. Manchester City har fortfarande inte förlorat på hela säsongen, och Napoli har endast förlorat två matcher. Dessa var i Champions League båda två – mot Shakhtar Donetsk och mot just City. När lagen möttes i Manchester gav City sken av att vara det bättre laget, men man ska inte glömma hemmafördelen och att Napoli vilade ett par tongivande spelare. Nu står Napoli istället som värd, och sist man förlorade en hemmamatch – alla tävlingar inkluderade – var i mars. Då var Real Madrid på besök. Sett till tabellen är det klar fördel Manchester City, och medan City nästan har ena foten i slutspelet, är Napoli oerhört pressade att ta poäng ikväll. Gör man inte det riskerar man att släppa Shakhtar väldigt långt före sig i tabellen. Vi håller City som ett något bättre lag, men tror att Napolis hemmafördel gör att det jämnar ut sig. Vi tippar att den här matchen slutar oavgjort, 1-1. Odds på 1-1: 7.00, Bet365 Odds på X: 3.70, Bet365 Avsparkstid: 20:45

Gårdagen bjöd på flera spännande Champions League-matcher, och vi hoppas på samma underhållning ikväll. Här är allt ni behöver veta inför stormötet i Grupp F, Napoli mot Manchester City. När Napoli och Manchester City möttes i England för två veckor sedan, drog ­City det längsta strået. Man ledde med 2-0 redan efter 13 minuter, och Napoli förmådde inte att hämta upp underläget. Matchen slutade 2-1, och resultatet får anses ha varit rättvist, även om Napoli missade en straff under matchen. Efter att lagen möttes, har Napoli kryssat mot Inter, samt besegrat Genoa och Sassoulo. Napoli toppar för närvarande Serie A, och står på elva matcher noterade för tio vinster och en oavgjord match. Manchester City har sedan hemmamötet med Napoli också spelat tre matcher. Man har besegrat Burnley och West Brom i Premier League, samt slagit ut Wolverhampton på straffar i den engelska ligacupen. Precis som Napoli leder man sin inhemska serie, och bortsett från en oavgjord match är det idel vinster för Citys del.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.