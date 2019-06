Mohammed Salah blev också den första egyptiske fotbollsspelaren som någonsin vunnit Champions League. Den 26-årige egyptiern sade: ”Jag har uppoffrat en hel del i min karriär, särskilt när jag åkt från min by till Kairo för att spela och åter tillbaka hem. Att vara en egyptier på denna nivå är otroligt. Sen jag var sju år gammal har min dröm varit att en dag vinna Champions League-titeln. Jag vill även nästa år bli den första arabiske spelaren att vinna CL-titeln två gånger”.

I finalen mot Tottenham var det Mohammed Salah som inledde matchen genom att göra mål på straff. Länge under matchens gång stod det 1–0 till Liverpool tills Divock Origi avslutade matchen med det andra målet. När Liverpool vann finalen med 2-0 sade Salah följande: ”Helt ärligt talat vet jag inte vad jag ska säga men alla är glada nu. Jag är väldigt glad att få spela en andra final i rad och då få spela i 90 minuter, äntligen! Alla gjorde sitt bästa för att vinna matchen. Alla lagen var fantastiska idag!”. Uttalandet som Salah gjorde här blev en pik till Sergio Ramos. Vad skönt det måste ha känts att ta denna ”hämnd”.

År 2018 var Mohammed Salah tvungen att gå av planen på grund av att Sergio Ramos hänsynslöst tacklade ner honom på marken. Mohammed Salah var en viktig ingrediens i finalen för sitt lag Liverpool, men missade sin chans på grund att vissa spelare som Ramos väljer att spela riktigt fult. Under matchen hånade Ramos Salah när egyptiern var påväg ut ur planen. Istället för att visa respekt vanhedrade Ramos honom och efter matchen bad aldrig Ramos om förlåtelse och erkände aldrig att han gjorde något fel.

