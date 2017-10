Manchester United - Benfica: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

I senaste omgången spelade Manchester United mot Benfica på Estadio da Luz. När spelschemat nu vänder, är det istället United som välkomnar portugiserna till Old Trafford.



För två veckor sedan spelade Manchester United mot Benfica i Portugal. Det var, som så ofta när Mourinhos lag spelar en tuff bortamatch, en ganska händelselös och även målfattig tillställning. Efter en lugn första halvlek där Benfica var det något bättre laget, följde en lugn andra halvlek där United var det något bättre laget. United tog bättre till vara på sin period av övertag, och matchen slutade 0-1. Resultatet innebär att United står på full pott i Grupp A, medan Benfica fortfarande kammat noll i årets Champions League-gruppspel.



Manchester United står sedan mötet med Benfica noterade för en förlust – mot Huddersfield Town – och därefter segrar mot Swansea och Tottenham. Svenske Victor Nilsson Lindelöf byttes in mot Huddersfield i den 23:e minuten med ställningen 0-0. Tio minuter senare låg United under med 2-0. Sedan dess har det inte blivit några fler spelminuter i Premier League för Lindelöf, men i Champions League har han varit ordinarie och ikväll väntas han vara tillbaka i startelvan.



Benfica har ryckt upp sig lite efter förlusten mot United, och vann sina två påföljande matcher. 3-1 mot Aves och 1-0 mot Feirense. Man ligger dessvärre sist i Champions League-gruppen, och är piskade att vinna kvällens match för att ha en någorlunda chans att ta sig vidare till CL-åttondelsfinal. Annars får man rikta in sig på tredjeplatsen, vilken ger avancemang till Europa Leagues slutspel.

Förväntad startelva, Manchester United

De Gea

Darmian – Nilsson Lindelöf – Smalling – Blind

Matic – Herrera

Mata – Lingard – Martial

Lukaku



Michael Carrick, Marouane Fellaini och Paul Pogba är alla skadade och missar kvällens match.

Zlatan Ibrahimovic är fortfarande skadad, och förväntas vara tillbaka i spel i december eller i januari.

Marcos Rojo – som skadade korsbandet i samma match som Zlatan – förväntas vara tillbaka efter det kommande landslagsuppehållet.

Förväntad startelva, Benfica

Svilar

Almeida – López – Díaz – Grimaldo

Salvio – Pizzi – Fejsa – Cervi

Jonas – Seferović



André Almeida missade United-matchen i Portugal på grund av avstängning, men är tillbaka idag.

Luisão missar istället kvällens match, då han visades ut på stopptid senast.

Även försvararen Douglas missar matchen, på grund av skada.



Senaste 5 matcher, Manchester United: Liverpool, B, 0-0. Benfica (CL), B, 1-0. Huddersfield Town, B, 1-2. Swansea City, B, 2-0. Tottenham, H, 1-0.



Senaste 5 matcher, Benfica: Basel (CL), B, 0-5. Maritimo, B, 1-1. Manchester United (CL), H, 0-1. Aves, B, 3-1. Feirense, H, 1-0.

Tabellen



Speltips och odds

Manchester United har sett väldigt stabila ut den här säsongen, och har bara en enda förlust än så länge. I Champions League har man vunnit alla sina matcher och står på målskillnaden 8-1. Vinst ikväll skulle i praktiken säkra vidareavancemang från gruppspelet.



Benfica har satt sig själva i en svår sits; Då man står på 0 poäng så här långt måste man nästan vinna ikväll för att ha en rimlig chans på gruppens andraplats. Och att vinna en bortamatch mot Manchester United är inte det lättaste.



Den här säsongen har "The Red Devils" spelat sju hemmamatcher och vunnit samtliga. På dessa har man släppt in totalt 1 (!) mål, vilket var ett stopptidsmål från Burton Albion i Ligacupen, när United redan ledde med 4-0.



Samtidigt har Benfica visat att de inte är att lita på i Europaspel. Man har till kvällens match visserligen fått tillbaka några spelare från skada – däribland målfarlige anfallaren Jonas – men vi tror ändå inte att man får hål på United. Vi går för hemmavinst, med utgångstipset 2-0.



Känner man att en enkel 1:a ger för lågt odds, eller att 2-0 känns för svårt, erbjuder Unibet spelet ”Hemmalaget vinner utan att släppa in mål”, som ger 2.07 i odds. Om vi tittar på Uniteds 7 hemmamatcher den här säsongen, så har de just vunnit utan att släppa in mål i 6 av dessa.



Odds på 1: 1.38, Unibet

Odds på 2-0: 6.10, Unibet

Odds på ”Hemmalaget vinner utan att släppa in mål”: 2.07, Unibet