Manchester City - Napoli: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

Detta är en match mellan två oerhört formstarka lag, räknar vi in både den inhemska ligan och Champions League har Manchester City resultatraden 9-1-0, medan Napoli har 9-0-1. Sett till tabelläget i gruppen har Napoli mer att förlora ikväll än Manchester City, men även om Napoli ligger tre poäng efter City, är det svårt att se att de skulle vara missnöjda med ett oavgjort resultat i en sådan här bortamatch. De skulle då kunna gå för tre poäng hemma – när lagen möts i omgång 4 om två veckor – och en möjlighet att gå upp på samma poäng som City, men därmed ha fördel i inbördes möten. Det är svårt att skilja de båda lagen åt, men det är två jämnstarka lag i toppform som båda öst in mål. Manchester City må ha fördel av hemmaplan, men till oddset 1.57? Detta är absolut inte en så pass säker 1:a som många spelbolag vill få det till. Vi sticker ut hakan lite och tippar slutresultatet 2-2, på Bet365. Odds på X: 4.60, Bet365 Odds på 2-2: 12.00, Bet365

Reina Hysaj – Albiol – Koulibaly – Ghoulam Allan – Jorginho – Hamsik Callejón – Mertens – Insigne Arkadiusz Milik är långtidsskadad, sedan 23-årigen i september åkte på sin andra korsbandsskada. Manchester City, senaste 5 matcherna: West Brom, B, 2-1. C. Palace, H, 5-0. S. Donetsk, H, 2-0. Chelsea, B, 1-0. Stoke, H, 7-2. Napoli, senaste 5 matcherna: Lazio, B, 4-1. SPAL, b, 3-2. Feyenoord, H, 3-1. Cagliari, H, 3-0. Roma, B, 1-0.

Ikväll är det äntligen dags för Champions League igen. I grupp F går ett riktigt tungviktsmöte av stapeln. Manchester City har inlett den här säsongen oerhört starkt, både i Premier League och i Champions League. Man toppar gruppen i Champions League sedan man vunnit sina två inledande matcher, 4-0 borta mot Feyenoord, och 2-0 hemma mot Shakhtar Donetsk. I England står man som serieledare, och har endast ett poängtapp så här långt – 1-1 hemma mot Everton. Senast kommer man från en 7-2-vinst över Stoke i lördags. Napoli har även de all anledning att vara nöjda med sin säsongsöppning; de har flugit fram i Serie A och är ensamma i Europa om att ha vunnit alla sina ligamatcher. I helgen tog de en tung bortavinst mot Roma. I Champions League står Napoli på en vinst och en förlust – vinst mot Feyenoord senast, förlust mot Shakhtar dessförinnan. Det är med andra ord två rejält formstarka lag som kliver in på Etihad Stadium ikväll, i det första av lagens möten med varandra i detta gruppspel. Senast lagen möttes var i Champions League-gruppspelet hösten 2011. På San Paolo gick Napoli segrande ur striden, sedan Edinson Cavani två gånger om frälst napolitanarna. När lagen spelade i Manchester slutade matchen 1-1, sedan Aleksandar Kolarov kvitterat för City med en kvart kvar av matchen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.