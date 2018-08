Streama Malmö – Videoton Det är Viasat som sitter på rättigheterna att visa Malmö – Videoton, och tittar du på matchen på TV finner du sändningen i Viasat Sport Premium.



Saknar du kanalen Viasat Sport Premium finns det andra sätt att titta på matchen. Med ett konto på Viaplay kan du streama Malmö FF – Videoton och även titta på alla matcher från Champions League.



Viaplay visar matcherna med HD-kvalitet och det är möjligt att titta från vilken plattform som helst – alltifrån dator till mobil till surfplatta till TV. Match: Malmö FF - Videoton, tredje kvalrundan till Champions League

Datum & tid: Tisdag den 7 augusti, 19:15

Arena: Stadion, Malmö

Stream: ViaPlay Streama Champions League Trolig laguppställning, Malmö FF Dahlin

Larsson - Nielsen - Bengtsson - Safari

Gall - Bachirou - Christiansen - Rieks

Strandberg - Rosenberg



Skador: Arnor Traustason, Carlos Strandberg (tveksam)

Avstängningar: - Streama Allsvenskan Trolig laguppställning, Videoton Kovacsik

Fiola - Juhász - Vinicius - Stopira

Hadzic - Varga

Nego - Kovacs - Huszti

Scepovic



Skador: -

Avstängningar: - Videoton näst sista hindret till Champions League Kvalet till Champions League rullar vidare, och ikväll ställs Malmö FF mot ungerska Videoton FC i det första mötet av två. Dubbelmötet mot Videoton är den näst sista kvalomgången innan Champions League-biljetten är säkrad.



Vinner Malmö mot Videoton kommer man att ställas mot vinnaren i matchen mellan Celtic och AEK Aten, och därefter är man alltså framme i slutturneringen. Just Celtic har MFF goda minnen ifrån, då man slog dem i playoff-mötet till Champions League vid sitt senaste deltagande, år 2015.



Det är ett pånyttfött Malmö som kommer till den här matchen. Sedan nye tränare Uwe Röslers intåg i klubben har resultaten sett riktigt bra ut, och på åtta matcher har tysken skrapat ihop sex vinster och två oavgjorda.



Videoton har nyss påbörjat som säsong, och ligger på femte plats tre omgångar in i den ungerska ligan. Videoton har dock bara spelat två matcher. I den senaste kvalomgången slog laget ut bulgariska Ludogorets Razgrad, som nådde sextondelsfinal i Europa League förra säsongen. Speltips Förutom att Malmö ska vara det bättre laget av dessa två är man inne i säsongen för fullt, medan Videoton bara spelat två ligamatcher sedan sitt säsongsuppehåll. Vi tror inte att det är särskilt mycket snack om vilket lag som vinner den här matchen.



Vi spelar den raka 1:an till oddset 1.50 gånger pengarna, vilket ni finner på Bet365. Tips: Östersund vinner

Odds: 2.50, Bet365

