Trolig laguppställning, Liverpool Alisson Alexander Arnold - Gomez - Dijk - Robertson Wijnaldum - Henderson - Keita Salah - Firmino - Mané Jurgen Klopp försvarar Neymar Ikväll avslutar vi dagen med en fantastisk match som inleder Champions League , det är Liverpool mot PSG. Jurgen Klopp fick en fråga gällande Neymar från gårdagens presskonferens. Frågan handlade om att Neymar hade fått mycket kritik efter hans VM-insats gällande hans överdrivna reaktioner på tacklingar. Klopp försvarar Neymar genom att säga: "Jag förstår inte riktigt vad du pratar om... När jag såg en del matcher från världsmästerskapet så vet jag att vissa pratade om det när det såg ut som att han gjorde mer av situationen. För mig är det en helt vanlig reaktion eftersom spelare siktar sig in på att ta bollen från honom... Han vill försvara sig själv och det förstår jag. Om motståndaren får ett gult kort som är nära ett rött kort, från det perspektivet är det smart att han räddar sig själv. Vi kommer inte att sikta oss in på han, utan vi vill spela fotboll. Vi vill vinna boll och försöker inte att göra sådana saker mot han." Världen dyraste startelva Mbappe återvänder till Champions League efter ett framgångsrikt världsmästerskap med en medalj i fickan. Nu siktar den unga fransmannen på att vinna Champions League, och med PSGs starka grupp är det potentiellt möjligt. Topp 10: Mest populära lagen Speltips Båda lagen är konkurrenskraftiga och svåra att vinna över. Liverpool har haft en stark inledning på säsongen och ett högt självförtroende som medföljt dem från senaste säsongen - Att de kom till Champions league final. PSG är också starka och Mbappe är nu farligare än någonsin. PSG favoriserar bolleinnehav och Liverpool favoriserar kontringar mot starka lag, vilket man har erfarit senaste säsongen. Denna match kommer PSG mest sannolikt att dominera i bollinnehav och Liverpool kommer göra som de alltid gjort: stjäla bollen. Med tanke på Liverpools oerhört starka försvar, framgångar från förra säsong och deras formstarka offensiv, så ser det mer lovande ut att Liverpool tar hem de 3 poängen ikväll. Vi tror att Liverpool vinner till oddset 2.20 på Bet365 Tips: Liverpool vinner

