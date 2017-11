Liverpool - NK Maribor: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

Liverpool vann bortamatchen med 7-0, och det behöver väl knappast sägas att klasskillnaden mellan de här två lagen är mycket stor. Vi tror att Liverpool levererar en ny utklassning, men 7-0 vinner man bara med en gång i ett Champions League-gruppspel. Dessutom har Liverpool en hel del skadeavbräck. Vi tippar att The Reds vinner den här matchen med 4-0. Då oddset på den raka 1:an inte är särskilt lockande, rekommenderar vi istället att spela ”Liverpool att vinna båda halvlekarna”. På så sätt tar man visserligen en något större risk, men får ett betydligt bättre spelvärde. Odds på 4-0: 6.50, Bet365 Odds på 1: 1.062, Bet365 Odds på Liverpool att vinna båda halvlekarna: 1.50, Bet365

J. Handanović Milec – Rajčević – Suler – Viler Kabha – Vrhovec Tavares – Vrsic – Bohar Mesanovic Luka Zahovic har en fotskada, och Dare Vrsic tar antagligen hans plats i startelvan. Denis Sme är också skadad och missar matchen. Senaste 5 matcher, Liverpool: Newcastle United, B, 1-1. Manchester United, H, 0-0. Maribor (CL), B, 7-0. Tottenham, B, 1-4. Huddersfield Town, H, 3-0. Senaste 5 matcher, Maribor: ND Triglav, H, 0-0. Rudar Velenje, B, 2-1. Liverpool (CL), H, 0-7. Ankaran Hrvatini, H, 1-0. Domzale, B, 1-0.

Karius Alexander-Arnold – Matip – Klavan – Moreno Can – Milner – Wijnaldum Salah – Sturridge – Oxlade-Chamberlain Coutinho missade matchen mot Huddersfield i helgen, och skulle möjligen kunna spela idag men lär inte riskeras mot Maribor. Roberto Firmino, Dejan Lovren och Joe Gomez är småskadade, och tveksamt om någon av de kommer att starta ikväll. Sadio Mané, Adam Lallana och Adam Bogdan missar alla kvällens match på grund av skador.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.