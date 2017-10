Juventus - Sporting Lissabon: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

Juventus må ha förlorat i helgen, och tränaren Allegri har ifrågasatts. Resultatet mot Lazio var visserligen en missräkning, men Juventus är fortfarande tillräckligt starka för att inte ha några större problem med att avfärda Sporting Lissabon på hemmaplan. Juventus ligger dessutom bakom portugiserna i gruppen, vilket gör det ännu viktigare att man tar en seger ikväll. Man vilade storstjärnan Paulo Dybala i helgen – även om argentinaren sedan byttes in och missade en straff – och han lär vara pigg och spelsugen. Sporting är ett bra lag men ska inte ha mycket att hämta ikväll, vi tippar 2-0 till Juventus. 2-0 spelar vi på Bet365, den raka 1:an på Unibet. Odds på 1: 1.48, Unibet Odds på 2-0: 6.50, Bet365

