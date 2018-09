Trolig laguppställning, Inter Handanovich Skriniar - Vrij - Miranda - Asamoah Vecino - Brozovic Politano - Naingolan - Perisic Icardi Trolig laguppställning, Tottenham Vorm Aurier - Sanchez - Vertonghen - Davies Wanyama - Dembele Son - Eriksen - Moura Kane Streama Inter - Tottenham Tottenham missar nyckelspelare Inter har inlett säsongen svagt med två förluster, en vinst och en lika på 4 spelade matcher. Inters senaste match slutade med 0-1 till Parma Calcio 1913. Trots de skickliga spelarna har Inter inte riktigt kommit in i spelet. Men förväntas snart vara åter på säker mark. Tottenham kommer behöva klara sig på egen hand utan de skickliga spelarna Dele Alli, Hugo Lloris och Moussa Sissoko på grund av skada. Istället förväntas vi se spelare som Heung-Min Son, Eriksen, Kane och Moura jobba tillsammans på plan. Topp 10: Mest populära lagen Tottenham förlorade sin senaste match mot Liverpool med 1-2. Liverpool var alltid på hugget och redan efter 54 spelade minuter är det Roberto Firmono som nätar för Liverpool och Liverpool leder därmed med 2-0. Pochettino hyllade Inter på presskonferensen och har stor respekt för klubben. "Jag tror att Inter är en historisk klubb och som gör en fantastisk show. De gjorde en fantastisk show senaste säsongen för att kvalificera sig in till Chamions League... de har ett bra lag och en bra tränare" Världens dyraste startelva Speltips Mot Liverpool var Tottenham skickliga på att hålla i bollen mestadels av tiden under matchens gång. Det är en av Tottenhams främsta karaktärsdrag för tilfället med Pochettino som tränare. Inför denna match kommer mest sannolikt Tottenham att dominera i bollinnehav och kommer ge Inter så lite andrum som möjligt. Inter är skickliga på inlägg och snabba kontringar och denna match kommer därför växla mellan hårresande till avslappnande. Dock tror vi att mest i målchaner kommer attvara Tottenham. Dock spelar Tottenham på bortaplan och kommer därför få det svårare än vanligt. Inter kan överraska med snabba kontringar med Perisic och Icardi som deras främste män. Och så får man inte glömma Inters starka försvar. Vi tror att Inter vinner denna match och tar därför 1:an till oddset 2.62 på Bet365 Tips: Inter vinner Odds: 2.62 på Bet365

