Inför matchen så beskriver andra medior matchen som en fysisk kamp mellan två tuffa lag. Detta är något som vi kan bekräfta efter att dykt ner i truppen som FC Drita kommer att ställa upp med under den 10 juli.

FC Drita kommer från en fotbollstokig stad vid namn Gijlan i Kosovo . De är kända för att ha trogna fans som sjunger i 90 minuter varje match. Många tror att just publiken är något som kan hjälpa FC Drita att jämna ut matchen mot MFF. Rent spelarmässigt har Malmö FF en klar fördel.

Detta är en match som Malmö FF kommer vara favoriter till att vinna. Just nu hittar vi ett blygsamt odds på 1.18 x pengarna. Detta trots att Malmö ställer upp som bortalag.

Många minns säkert den otroliga match där Malmö FF vann mot Red Bull Salzburg med 3-0, och gick senare vidare till Champions League 2015/16. Här samlar vi höjdpunkter från just den matchen.

