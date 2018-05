– Vi har släppt in väldigt lite i svåra matcher på hemmaplan, fortsätter Di Francesco. Roma har inte släppt in ett enda mål på hemmaplan i Champions League denna säsong. Varken Atlético Madrid, Chelsea, Qarabag, Shakhtar Donetsk eller Barcelona har lyckats spräcka målnollan på Stadio Olimpico. Mot både Chelsea och Barcelona vann Roma dessutom med 3-0. – Det kommer inte att bli enkelt, men vår plikt är att tro på det. Tack vare vår fans stora passion och det stöd de ger oss. har vi alla en väldigt stark önskan om att uträtta ännu ett mirakel, och jag får använda det ordet.

Det första semifinalmötet i Champions League mellan Liverpool och Roma slutade i en utskåpning. Liverpool hade en 5-0-ledning efter 70 minuter, men i och med Romas två sena mål fick man med sig det något bättre resultatet 5-2. Det innebär att Roma är i en snarlik situation den man stod inför i kvartsfinalen mot Barcelona. Då inledde man med att förlora bortamatchen med 4-1, för att sedan vinna hemmamatchen med 3-0 och avancera på fler gjorda bortamål. Romas tränare Eusebio Di Francesco skulle inte ha något emot att se historien upprepa sig. – Jag skulle vilja göra en ”copy-and-paste” av Barcelonamatchen, säger Eusebio Di Francesco. – Spelarna har den matchen i tankarna. För att kunna konkurrera med en motståndare som Liverpool, måste vi höja ribban i form av den fysiska insatsen, attityden, hur vi tar oss an matchen och försöka att göra ett tidigt mål för att få med oss fansen.

