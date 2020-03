De senaste åren har Manchester City varit en dominant i Premier League och en toppklubb ute i Europa. Med sina ekonomiska muskler har de kunnat plocka de spelare som de har pekat på och därav fått resultat, men detta kan få ett slut. Utan Champions League i två år kan göra de spelare som nu tillhör truppen missnöjda och potentiella nyförvärv tvekande till klubben. De kommer att ställa sig frågan om klubben verkligen är rätt för dem när de inte spelar på den allra högsta scenen i Europa just nu.

Klubben har brutit mot reglerna över en längre tid och har nu fått sitt straff. Manchester City har brutit mot de finansiella reglerna som Uefas Financial Fair Play har instiftat och står för. Klubben döms att betala drygt 300 miljoner kronor och till två års avstängning från Champions League. Detta regelbrott har gjort klubben till ett hett villebråd för media att se ner på dem som projekt som helhet. Det har även talats om en potentiell poängavdrag från Premier League och att ta tillbaka titlar som de har vunnit de senaste åren.

