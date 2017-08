Champions League: Spelschema och live stream på play off

2. Skapa konto & få gratis C More

Play off till Champions League kör igång på tisdag den 15 augusti. Det är sista gallringen innan gruppspelet i Champions League. Här nedan kan du läsa ett komplett schema över samtliga matcher. Tyvärr ser vi inga svenska lag eftersom Malmö åkte ur i den andra kvalomgången, men det finns gott om stora europeiska klubbar att hålla ögonen på.

Det går även utmärkt att följa Champions League via live stream. Det går enkelt att komma igång med en bra live stream i hög kvalitet där man kan se samtliga matcher. Så kom igång idag och slipp stressen med att hitta en stream till Champions League i sista sekund.

Play Off-matcher i Champions League 2017

Matcherna spelas som vanligt I bäst av två. Där mål på bortaplan är mer värda än hemmamål. Det innebär att ett lag som förlorar på bortaplan med 2-1 och vinner med 2-1 hemma går vidare. Även om det totala resultatet blir 2-2.

Såhär spelas den första omgången av sista rundan till Champions League.

Tisdag 15 augusti

Qarabag – Köpenhamn, avspark 18:00

Young Boys – CSKA Moskva, avspark 20:45

APOEL – Slavia Prag, avspark 20:45

Sporting – Steaua, avspark 20:45

Hoffenheim – Liverpool, avspark 20:45

Onsdag 16 augusti

Napoli – Nice, avspark 20:45

Celtic – FC Astana, avspark 20:45

Istanbul BB – Sevilla, avspark 20:45

Olympiakos – Rijeka, avspark 20:45

Hapoel Be´er Sheva – Maribor, avspark 20:45

Den andra omgången av play off till Champions League spelas 22-23 augusti. Totalt är det 20 lag som spelar om de sista platserna till gruppspelet i Champions League 17/18.

Följ Champions League via live stream

För att komma igång med en live stream på Champions League krävs det att man skapar ett konto hos viaplay. Det är nämligen dom som äger rättigheterna för att sända CL från Sverige via live stream. Det som också behövs är ett aktivt sportabonnemang.

Det är alltså inte gratis att se sista slutspelsomgången till Champions League via live stream. Det finns inget sätt att se matcherna via gratis live stream. För den summan man betalar får man dock väldigt mycket sport att följa via stream online.

När du sedan kommer igång med en live stream på Champions League kan du följa hela turneringen på samma ställe. Det går utmärkt att se matcherna på mobila enheter och även att strömma direkt till teven.

Så se till att vara förberedd så att man inte står i sista sekund och letar efter en live stream i panik.