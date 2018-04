I Champions League står det klart att Liverpool möter Roma, medan Bayern München ställs emot Real Madrid. Bayern München får alltså chans att ta revansch på Real Madrid, sedan förra årets kvartsfinal då Real Madrid tog sig vidare efter förlängning. Första matchen spelas på Allianz Arena i München, och returen på Santiago Bernabéu i Madrid. Samtidigt kommer Liverpool att spela mot Roma, och Liverpool har chansen att nå sin första Champions League-final sedan 2007. Roma har endast spelat final i Champions League/Europacupen vid ett tillfälle, säsongen 1983-84. Då förlorade man mot just Liverpool på straffar. Den första matchen mellan Roma och Liverpool kommer att spelas på Anfield, och returen spelas på Stadio Olimpico. Vi har en del laddade och spännande matcher att se fram emot med andra ord, och många lär sitta bänkade i TV-soffan för att se Champions League . De första mötena kommer att spelas 24:e och 25:e april, returen en vecka senare. Champions League-finalen spelas i Kiev den 26:e maj.

