Efter ett uppehåll ända sedan inledningen av december är den europeiska cupfotbollen äntligen tillbaka. Framför oss denna vecka har vi två riktiga tungviktsmöten i Champions League – Juventus mot Tottenham tisdag kväll och Real Madrid mot PSG onsdag kväll – och inte minst Östersund mot Arsenal att se fram emot.

Vi tar er här igenom Champions League-veckan som väntar. På tisdagskvällen går två matcher i Champions League av stapeln, och dessa spelas i Italien respektive i Schweiz.

Tisdag 13 februari

20:45: Champions League: Juventus – Tottenham

Juventus tar under tisdagskvällen emot Tottenham Hotspur på Allianz Stadium, som arenan heter sedan juli 2017. Det är ett oerhört formstarkt Juventus som ska ta sig an Spurs – Juventus har elva raka segermatcher, och har inte släppt in ett mål på hela året.



Tottenhams form är inte så dålig den heller – sedan bortaförlusten mot Manchester City den 16 december har man gått obesegrade (tolv matcher).



Juventus och Tottenham har aldrig tidigare mött varandra i tävlingssammanhang. Sist Tottenham spelade en tävlingsmatch mot ett italienskt lag var våren 2013, då man slog ut Inter på bortamål i Europa Leagues åttondelsfinal. Senast Juventus mötte ett engelskt lag i en match av vikt var när man spelade i samma Champions League-grupp som Chelsea i hösten 2012. Då kryssade Juve på bortaplan, men vann med 3-0 hemma.

Förväntad laguppställning, Juventus

Buffon

De Sciglio – Benatia – Chiellini – Alex Sandro

Khedira – Pjanic – Marchisio

D. Costa – Higuaín – Mandzukic



Skador: Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Paulo Dybala (tveksam), Andrea Barzagli (tveksam)

Förväntad laguppställning, Tottenham

Lloris

Aurier – Sánchez – Vertonghen – Davies

Wanyama – Dier – Dembélé

Alli – Eriksen

Kane



Skador: Toby Alderweireld

20:45: Champions League: Basel – Manchester City

I höst FC Basel gjorde ett starkt gruppspel i Champions League, och kom före CSKA Moskva och Benfica i Grupp A. Den schweiziska ligan har haft uppehåll fram till i februari, och spelarna är kanske inte i toppform. I laget finns en av tre svenskar som fortfarande är kvar i CL, nämligen centralmittfältaren Alexander Fransson (Nilsson Lindelöf och Ibrahimovic är de två övriga).



Manchester City fortsätter att flyga fram i Premier League. Värt att notera är att laget släppt in 0,7 mål i Premier League denna säsong, att jämföra med 1,5 mål i Champions League.



Dessa lag har aldrig tidigare ställts emot varandra. Basel har däremot en ganska fin historik mot engelska klubbar; sedan 2013 har de vunnit matcher mot Chelsea, Manchester United, Tottenham och Liverpool.

Förväntad laguppställning, Basel

Vaclik

Lang – Suchy – Balanta – Petretta

Xhaka – Dié

Stocker – Elyounoussi – Bua

Oberlin



Skador: Germano Vailati, Luca Zuffi (tveksam)

Förväntad laguppställning, Manchester City

Ederson

Walker – Stones – Kompany – Danilo

De Bruyne – Fernandinho – D. Silva

B. Silva – Agüero – Sterling



Skador: Gabriel Jesus, Benjamin Mendy, Fabian Delph, David Silva (tveksam), Leroy Sané (tveksam)

Onsdag 14 februari

20:45: Champions League: Real Madrid – Paris Saint Germain

Real Madrid har en fortsatt svängig säsong, och ligger på fjärde plats i La Liga. Upp till Barcelona har man 17 poäng, och ligatiteln är alltså utom räckhåll. För att rädda säsongen krävs det framgång i Champions League, och skulle Real åka ut här kan Zinedine Zidanes dagar som Real Madrid-tränare vara räknade.



Paris Saint Germain har vunnit 14 av sina 15 senaste matcher, och kommer alltså till denna match med god form. Klubben har aldrig nått längre än till kvartsfinalen i Champions League, och det återstår att se hur denna CL-resa slutar.



Real Madrid och PSG spelade i samma Champions League-grupp hösten 2015. Då slutade matchen i Paris 0-0, medan Real Madrid vann med 1-0 i Spanien.

Förväntad laguppställning, Real Madrid

Navas

Nacho – Varane – Ramos – Marcelo

Modric – Casemiro – Kroos

Bale – Benzema – Ronaldo



Skador: Jesús Vallejo, Dani Ceballos (tveksam)

Avstängningar: Daniel Carvajal

Förväntad laguppställning, Paris Saint Germain

Areola

D. Alves – Marquinhos – T. Silva – Kurzawa

Verratti – Lo Celso – Rabiot

Mbappé – Cavani – Neymar



Skador: Edinson Cavani (tveksam)

20:45: Champions League: FC Porto – Liverpool

FC Porto har gjort en supersäsong och totalt bara förlorat två matcher, där den senaste var förlusten borta mot RB Leipzig den 17:e oktober. Därefter har man 18 vinster, 6 oavgjorda och 0 förluster.



Lika många förluster som Porto har på hela säsongen, lika många förluster har Liverpool på sina fem senaste matcher. I helgen blev det en 2-0-seger borta mot Southampton.



Liverpool och Porto tillhörde samma grupp i Champions League 2007/08. Då kryssade lagen i Portugal, medan Liverpool vann på Anfield med 4-1. Målskyttar då var Fernando Torres x2, Steven Gerrard och Peter Crouch.

Förväntad laguppställning, Porto

Casillas

Pereira – Reyes – Marcano – Telles

Corona – Herrera – Oliveira – Brahimi

Soares – Marega



Skador: Iván Marcano (tveksam), Vincent Aboubakar (tveksam), Danilo Pereira (tveksam), André André (tveksam)

Avstängningar: Felipe

Förväntad laguppställning, Liverpool

Karius

Alexander-Arnold – Matip – Van Djik – Robertson

Wijnaldum – Henderson – Oxlade-Chamberlain

Salah – Firmino – Mané

Skador: Joseph Gomez (tveksam)

Avstängningar: Emre Can