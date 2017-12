Att streama Premier League är enkelt. Du behöver skaffa ett konto på Viaplay , och sedan välja det paket som passar, förslagsvis Viaplay Sport (399 kr/månaden). Viaplay Sport ger dig tillgång till all fotboll du kan tänkas vilja se – Premier League, FA Cupen, Ligacupen, Champions League, La Liga, Serie A, Ligue 1 och mycket mer. Du kommer dessutom att få tillgång till bland annat ishockey (NHL och KHL), UFC och Formel 1. Utöver detta tillkommer massor av serier. Det går att vara inloggad och att titta på Viaplay på två olika enheter samtidigt, vilket gör att du skulle kunna dela konto med någon vän, och på så sätt även dela på betalningen. Avsparkstid: 20:45

Benfica är i grunden ett väldigt bra lag, men i Champions League har man den här säsongen varit tämligen svaga. Ett mål har gjorts framåt, och 12 har släppts in bakåt. Kvällens match är betydelselös för laget, då de oavsett resultat kommer sist i gruppen. Basel har imponerat i Champions League och jagar en slutspelsplats. På förhand vet laget inte vilket resultat som krävs mot Benfica för avancemang, eftersom CSKA spelar sin match parallellt. Basel kommer till denna match med mycket god form, och har fem raka vinster på vilka man gjort 16 mål. Sist man mötte Benfica vann man med 5-0. Vi tror att Basel vinner igen, men inte med lika mycket. Vi tippar slutresultatet 0-1. Odds 0-1: 8.50, Bet365 Odds 2: 2.62, Bet365

