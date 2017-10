Bayern München - Celtic: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

Det enda tyska laget som kommer till spel i kvällens Champions League välkomnar det enda skotska laget i turneringen. Bayern München har haft en turbulent inledning på säsongen, med två tränarbyten. Ett par tveksamma resultat i ligan, en storförlust i Champions League mot PSG och beryktat spelarmissnöje gentemot tränaren Carlo Ancelotti ledde till att den gode Carlo fick foten häromveckan. Assisterande tränaren Willy Sagnol tog över tillfälligt, för att sedan lämna över skutan till ett välkänt ansikte – Jupp Heynckes. Jupp Heynckes är alltså tillbaka i Bayern München för sin fjärde sejour i klubben. Senast han var ansvarig för laget tog han Bayern till en historisk trippel, då han 2012-13 ledde dem till vinst i Bundesliga, Tyska Cupen och Champions League. Därefter valde han att pensionera sig, med orden ”Man ska aldrig säga aldrig, men jag kan försäkra er om att jag inte har någon avsikt att coacha igen. Jag har fått ett värdigt avslut.” Man ska aldrig säga aldrig, och nu är 72-åringen återigen tillbaka i klubben. I helgen ledde han laget för första gången sen han ersatte Sagnol; det blev vinst mot Freiburg med 5-0. Celtic leder som vanligt den skotska ligan, där man är obesegrade än så länge. I Champions League-premiären mot PSG kunde inte Mikael Lustig stoppa Neymar & co, det blev en förlust med 0-5. Matchen därpå imponerade Celtic, och besegrade Anderlecht med 3-0 på bortaplan. Svenske Lustig gjorde en bra match, och ikväll finns han återigen med från start. Bayern München och Celtic hamnade i samma grupp i Champions League även säsongen 2003-04, då slutade mötet i Tyskland 0-0, medan Celtic vann i Skottland.

