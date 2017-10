Anderlecht - Pars Saint Germain: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

Belgiska Anderlecht tar ikväll emot franska huvudstadsklubben Paris Saint Germain. Vi ger er förväntade laguppställningar, de båda lagens form och mycket mer. För Anderlecht har den här säsongen än så länge varit en besvikelse. I belgiska ligan hittas man inte förrän på femte plats, och i Champions League-spelet har man heller inte gett fansen mycket att glädjas över. Att de skulle förlora borta mot Bayern München hade väl de flesta räknat med, men 0-3 hemma mot Celtic var en stor missräkning. Kanske bör man kalla tillbaka Isaac Kiese Thelin, som utlånad till ligakonkurrenten Waasland-Beveren på bara 7 matcher gjort 3 mål och 3 assist? Ett av Kiese Thelins mål kom dessutom mot just Anderlecht. Paris Saint Germain har imponerat stort så här långt. Laget toppar Ligue 1 sex poäng före tvåan Monaco, och man har man blott ett poängtapp så här långt. I Champions League står man på full pott och målskillnaden 8-0, sedan man först besegrat Celtic med 5-0, och därefter givit Bayern München en rejäl åktur – 3-0 till PSG. Även för fyra år sedan spelade Anderlecht och PSG samma grupp i Champions League. När lagen möttes i Paris slutade matchen 1-1. När PSG kom till Anderlecht däremot bjöds det på uppvisning av yppersta världsklass. Paris Saint Germain vann matchen med 5-0 och Zlatan Ibrahimovic stod för fyra av målen. Hela publiken applåderade den svenske stjärnan.

