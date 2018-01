Efter matchen berömdes Isak av såväl Dortmunds tränare som av tyska tidningar. Och med tanke på att Pierre-Emerick Aubameyang fortfarande är utanför laget i Dortmund, är det rimligt att tro att Alexander Isak kommer att få starta ikväll igen, när Dortmund tar sig an Hertha Berlin. – I måndags hade vi ett bra samtal, sa Dortmunds tränare Peter Stöger på en presskonferens inför matchen. Alex har tränat bra, och om inget ändrar sig, vilket jag utgår ifrån, är han aktuell för matchen. Peter Stöger fortsätter med att säga att han inte tagit något beslut kring om det blir Alexander Isak på topp, eller om han formulerar laget på något annorlunda sätt. – Han har gjort det bra, men jag vill inte binda mig till något, säger Stöger om Isak. Att spela är ännu viktigare för en ung spelare, men principen att de bästa ska spela är viktigare, speciellt i en klubb som Borussia Dortmund. De unga spelarna måste visa vad de kan. Alex har hanterat situationen väldigt bra hittills. Den tyska tidningen Ruhr Nachrichten, som har god insyn i Dortmund, har med Alexander Isak i sin förväntade laguppställning. Samtidigt skriver tidningen att det bara är en tidsfråga innan Pierre-Emerick Aubameyang skrivit på för Arsenal, i en övergång som väntas kosta Arsenal närmare 600 miljoner kronor. Matchen mellan Hertha Berlin och Borussia Dortmund har avspark klockan 20:30 på Olympiastadion.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller