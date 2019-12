På tisdag kväll den 17/12 får vi fotbollsfans se Borussia Dortmund – RB Leipzig, en på förhand fantastiskt spännande match. De båda lagen slåss om förstaplatsen i Bundesliga, och när Bayern München underpresterar ska de försöka ta tillfället i akt att sno åt sig titeln.

Om ni vill streama Dortmund – Leipzig vet vi hur ni ska göra. Bundesliga visas nämligen alltid på Bet365, så där kan du titta på matchen live. Gå in på bet365, skapa ditt konto och gör en insättning på minst 50 kronor. Då kan du titta på Dortmund – Leipzig live!

Streama Dortmund – Leipzig

Att se Dortmund – Leipzig via live stream är så enkelt som så att du går in på bet365, sätter in minst 50 kronor och sedan bara navigerar dig till Bundesliga. Där hittar du din livesändning av matchen, och kan titta live när lagen möts.

Sändningen är av hög kvalitet, så väl vad gäller bild som ljud. Några kommentatorer får du tyvärr inte när du tittar på matchen på Bet365, men man kan inte förvänta sig allt.

Det går att koppla upp och kolla på din liveström från valfri plattform. Streama Dortmund – Leipzig från mobil, dator eller surfplatta.

1. Gå till Bet365 och skapa ett konto

2. Sätt in minst 50 kronor

3. Titta på Dortmund - Leipzig via live stream!

Titta på Dortmund – Leipzig på TV

Den TV-kanal som sänder Dortmund – Leipzig är Viasat Sport Premium – i första hand. Matchen visas nämligen även på Viasat Ultra HD, där du alltså kan titta på den till ofattbart hög upplösning. Se när tuppfäktningen på Signal Iduna Park avgörs, då båda lagen kommer att göra allt för att ta viktiga poäng i kampen om Bundesligatiteln.

Matchen har avspark 20:30, men sändningen börjar redan 20:20. Du får då ta del av atmosfären, inramningen och lite kort uppsnack i några minuter, innan själva matchen börjar.

Saknar du kanalen som visar matchen men ändå vill se den på TV, rekommenderar vi dig att koppla din Dortmund – Leipzig live stream från dator till TV med hjälp av en HDMI-kabel.

TV: Viasat Sport Premium & Viasat Ultra HD

Sändningsstart: 20:20

Avspark: 20:30 (tisdag 17 december)

Inför matchen

Bayern München har gjort en väldigt svag säsongsöppning, och det är något både Dortmund och Leipzig tackar för. I Bayerns frånvaro ser toppen ut som följande: 1. Leipzig, 33 poäng. 2. Mönchengladbach, 31 poäng. 3. Dortmund, 29 poäng. 4. Schalke, 28 poäng. Och sedan på femte plats, Bayern med 27 poäng.

Säsongen är dock lång och stora, starka Bayern kan mycket väl hinna rycka upp sig och ta igen poängen som behövs. Just därför är tisdagens match i Dortmund extra viktig för de här två lagen, särskilt för Dortmund som ligger lite bakom.

Emil Forsberg vilades i helgen, för att vara redo att starta här. Svensken har gjort fem mål på sina fyra senaste matcher.