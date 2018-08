Streama Dortmund - Leipzig: Se matchen via live stream

Streama Dortmund - RB Leipzig För att titta på Dortmund – Leipzig live är allt du behöver ett konto på Bet365, då Bet365 visar alla matcher från Bundesliga. För att se matchen är det alltså bara att skapa ditt konto på sidan, och där sätta in minst 50 kronor. Då kan du streama Dortmund – Leipzig. Så länge du har pengarna på kontot, kan du se alla Bundesliga-matcher, och alltså även kolla denna match. Matchen visas givetvis direktsänt och det är möjligt att spela på odds samtidigt som du tittar på matchen. Bildkvaliteten är dessutom hög, och det är möjligt att titta från valfri plattform – mobil/smartphone, dator/laptop, surfplatta/iPad. Det går även att koppla sändningen till din TV, om du äger en HDMI-kabel. Då kan du titta på matchen på TV-skärmen från din dator. Det finns faktiskt ännu ett sätt att se Dortmund – Leipzig direkt. Har du ett konto på Viaplay kan du se alla matcher från Bundesliga, men dock för en mycket stor kostnad än för den nätta kostnaden på Bet365. För att få tillgång till matchen behöver du betala 399 kronor i månaden, vilket inte riktigt är gratis alltså. Det går dock att dela konto med en vän, då två strömmar kan visas samtidigt, och därigenom dela på kostnaden. Klart är även att du kan se fotboll i mängder på Viaplay. Match: Dortmund vs RasenBall Leipzig

Datum & tid: Söndag 26 augusti 18:00

Arena: Signal Iduna Park

Stream: Bet365 Trolig laguppställning, Dortmund Burki Piszczek - Akanji - Diallo - Schmeizer Delaney - Witsel Pullisic - Reus - Wolf Phillipp Trolig laguppställning, RB Leipzig Gulacsi Laimer - Mukiele - Upamecano - Saracchi Bruma - Demme - Illsanker - Forsberg Augustin - Werner Nya Dortmund Idag kryllar det svarta och gula färger på läktarna i Signal Iduna park. Det är Borussia Dortmund som möter RasenBall Leipzig på hemmaplan. Dortmund hamnade på fjärde plats förra säsongen, 29 poäng bakom Bayern Munich på första plats. RB Leipzig hamnade på sjätte plats och låg endast 2 poäng bakom Dortmund. Senaste gången de två lagen möttes på Signal Iduna Park slutade det med 3-2 till RB Leipzig. Dortmund-trogne Marco Reus var skadad i den större delen av förra säsongen och han hann enbart spela 11 matcher, där alla var från start. Den kliniske avslutaren gjorde 7 mål. Om inte Reus lyckades leverera dessa siffror fanns det risk att han inte skulle bli uttagen till Tyskland VM-trupp. Anfalls-postionen i Dortmund brister efter Pierre Ayubemeyang lämnade klubben för att påbörja en ny resa med Arsenal i sin karriär. Nu kommer Dortmund troligtvis finna det svårare att komma till avslut. Även försvaren Sokratis lämnade klubben förra säsongen och nu ställs Dortmund inför många svåra hinder. RB Leipzig-anfallaren Timo Werner som fortfarande är ung har chansen att bli ännu bättre denna säsong i hopp om att gå till en stor klubb i framtiden. Speltips Dortmund-tränaren Lucien Favre kommer att försöka hålla i bollen mycket, såsom han spelade med OGC Nice. Medan Ralf Rangnick kommer att göra sitt bästa för att störa Dortmund. Senaste mötet på Signal Iduna Park hade Dortmund 66 procent i bollinnehav, men förlorade ändå matchen. För att Leipzig ska vinna gäller det att ta vara på kontringarna, och om Dortmund ska vinna gäller det att komma till avslut vid uppbyggnaden av spelet. Tips: Lika mellan båda lagen Odds: 4.00 på Bet365

