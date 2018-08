Streama Bayern München - Hoffenheim: Se matchen via live stream

Streama Bayern München – Hoffenheim För att titta på Bayern München – Hoffenheim allt du behöver ett konto på Bet365 alternativt Viaplay. Det finns fördelar med båda alternativen, men vilket du än väljer kommer du att kunna se alla matcher från Bundesliga. Du som vill titta på Bayern München – Hoffenheim gratis kommer att gilla Bet365 bäst. Det är visserligen inte helt gratis, men har du ett Bet365-konto med minst 50 kr på kan du streama alla matcher från Bundesliga hela säsongen och även de kommande säsongerna. Allt som behövs för att streama Bayern München – Hoffenheim på Bet365 är alltså ett konto med minst 50 kr, Även på Viaplay kan du se Bayern München – Hoffenheim. På Viaplay får du svenska kommentatorer och kan även se Premier League och Champions League, men du måste betala 399 kr i månaden. Det går dock att dela konto med en vän (två strömmar kan visas samtidigt) och därigenom bara betala halva kostnaden. Matchen visas alltså på flera ställen, välj fritt! På TV sänds matchen i kanalen Viasat Sport Premium. Vår rekommendation är att du, om du saknar kanalen, tittar matchen på Bet365. Då kommer du billigt undan. Match: Bayern München - Hoffenheim, omgång 1 i Bundesliga

Datum & tid: Fredag 24 augusti, 20:30

Arena: Allianz Arena, München

Streama: Bet365 eller ViaPlay Streama Bundesliga Trolig laguppställning, Bayern München Neuer

Kimmich – Süle – Hummels – Alaba

Martínez – Thiago

Robben – Müller – Ribéry

Lewandowski



Skador: Serge Gnabry, David Alaba (tveksam), James Rodríguez (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Hoffenheim Baumann

Adams – Vogt – Akpoguma

Kaderabek – Grillitsch – Schulz

Zuber – Bittencourt

Szalai – Joelinton



Skador: Nadiem Amiri, Kerem Demirbay, Dennis Geiger, Benjamin Hübner, Lukas Rupp, Robin Hack (tveksam), Håvard Nordtveit (tveksam), Andrej Kramaric (tveksam)

Avstängningar: - Allt om Bundesliga Bayern har haft en lugn transfersommar Bayern München har till skillnad från de flesta toppklubbarna i Europa haft ett rätt lugnt transferfönster. Inte en enda a-lagsspelare har värvats in, men däremot har Arturo Vidal sålts till Barcelona. Douglas Costa har också sålts, till Juventus dit han var utlånad förra säsongen. Kontrakten med de skickliga men åldrande världsklassyttrarna Arjen Robben, 34, och Franck Ribéry, 35, har båda förlängts med ytterligare en säsong. Nästa sommar sägs Bayern planera att ersätta dem med en eller två riktigt dyra inköp, vilket var en anledning till att man höll igen på pengarna denna sommar. Hoffenheim har värvat in Leonardo Bittencourt, Ishak Belfodil, Joshua Brenet, Vincenzo Grifo och Kasim Adams. Många förstärknngar, och både Bittencourt och Adams lär starta. Hoffenheim väntas ställa upp med den något ovanliga formationen 3-3-2-2. Speltips Bayern München väger givetvis tyngre än Hoffenheim, men vi ska inte underskatta ”Die Kraichgauer”. Hoffenheim är svårbesegrade och har en ana av att vålla stora problem för Bayern. På de fyra senaste matcherna lagen emellan är det faktiskt fördel Hoffenheim – en seger för Bayern, två för Hoffenheim och ett kryss. Att spela den raka 1:an hävdar vi ändå vore en väldigt onödig risk med tanke på den snåla utdelningen 1.22 gånger pengarna. Däremot ser vi mycket stort värde i att spela under 2,5 mål. Tittar vi på de senaste sex matcherna mellan Bayern och Hoffenheim har det blivit under 2,5 mål vid fem av sex tillfällen. Hoffenheim har ett väldigt välorganiserat försvar, och vet att det är deras chans när de möter ett lag som Bayern. Laget kommer att åka till München för att vara försiktiga, ligga rätt i positionerna, och hoppas på att chanserna dyker upp. Att spelbolagen erbjuder 3.20 gånger pengarna på detta underspel är närmast ett mysterium, men det baseras naturligtvis på den förutfattade meningen att det alltid blir mycket mål när Bayern spelar. Detta gäller dock inte när de möter Hoffenheim. Vi spelar under 2,5 mål till 3.20 gånger pengarna på Unibet. Tips: Under 2,5 mål i matchen

Odds: 3.20 på Unibet

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.